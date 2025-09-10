Informarea meteo de vreme rea, ploi abundente și vânt este valabilă în perioada miercuri, 10 septembrie, ora 20 – vineri, 12 septembrie, ora 20.

Ploi în aproape toată țara, până vineri seara

„În intervalul menționat, vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20-40 l/mp și izolat de peste 50-60 l/mp”, anunță meteorologii.

Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40-50 km/h, iar la munte de peste 60-80 km/h, se mai arată în textul avertizării meteo ANM.

Un cod galben de vânt puternic este emis pentru intervalul miercuri, 10 septembrie, ora 20 – joi, 11 septembrie, ora 12.

Ploi abundente și descărcări electrice în aproape toată țara, până vineri seara. Harta județelor aflate sub avertizare meteo ANM cod galben
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO
Recomandări
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

„Începând din seara zilei de miercuri (10 septembrie), în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80-100 km/h”, mai transmite ANM.

Ploi abundente și descărcări electrice, în nord-vestul țării

Un alt cod galben de ploi abundente intră în vigoare joi, 11 septembrie pentru intervalul orar 02 – 12.

Ploi abundente și descărcări electrice în aproape toată țara, până vineri seara. Harta județelor aflate sub avertizare meteo ANM cod galben

„În intervalul menționat, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice”, mai spun meteorologii.

Prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 20-25 l/mp și izolat de 30-40 l/mp, potrivit ANM.

Meteorologii ANM au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 8 septembrie – 5 octombrie 2025.

Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre
Recomandări
Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Ce înseamnă codul galben și cum clasifică meteorologii fenomenele meteo în coduri

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu energie electrică sau alte activități zilnice.

Meteorologii folosesc patru coduri de culori pentru a clasifica gravitatea fenomenelor meteorologice:

  • Verde: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase
  • Galben: Fenomene temporar periculoase, obișnuite pentru zonă și sezon
  • Portocaliu: Fenomene grave, cu intensitate mare, ce pot cauza pericole localizate și perturbări semnificative
  • Roșu: Fenomene foarte periculoase, cu intensitate foarte mare și efecte potențial dezastruoase.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina fostului președinte Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina fostului președinte Traian Băsescu / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.RO
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după doborârea dronelor rusești din Polonia, spune Naumescu
Știri România 11:44
Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după doborârea dronelor rusești din Polonia, spune Naumescu
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Exclusiv
Știri România 10:30
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Parteneri
Dronele rusești din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: „A primit o avertizare rusească?”
Adevarul.ro
Dronele rusești din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: „A primit o avertizare rusească?”
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Asia Express, 9 septembrie 2025. După ce Emil Rengle și Alejandro au câștigat imunitatea mică, jocul devine și mai intens
Stiri Mondene 13:01
Asia Express, 9 septembrie 2025. După ce Emil Rengle și Alejandro au câștigat imunitatea mică, jocul devine și mai intens
Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love”
Stiri Mondene 12:41
Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
ObservatorNews.ro
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.ro
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Parteneri
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Mediafax.ro
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Florinel Coman, prins în mijlocul atacului din Qatar! Ce se întâmplă cu fotbalistul român: „Au zguduit hotelul în care se afla”
KanalD.ro
Florinel Coman, prins în mijlocul atacului din Qatar! Ce se întâmplă cu fotbalistul român: „Au zguduit hotelul în care se afla”

Politic

Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”
Politică 12:51
Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”
Care e „logica” unui conspiraționist atunci când se discută de bani europeni. Explicația ministrului Dragoș Pîslaru
Politică 12:30
Care e „logica” unui conspiraționist atunci când se discută de bani europeni. Explicația ministrului Dragoș Pîslaru
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă