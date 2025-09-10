Informarea meteo de vreme rea, ploi abundente și vânt este valabilă în perioada miercuri, 10 septembrie, ora 20 – vineri, 12 septembrie, ora 20.

Ploi în aproape toată țara, până vineri seara

„În intervalul menționat, vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20-40 l/mp și izolat de peste 50-60 l/mp”, anunță meteorologii.

Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40-50 km/h, iar la munte de peste 60-80 km/h, se mai arată în textul avertizării meteo ANM.

Un cod galben de vânt puternic este emis pentru intervalul miercuri, 10 septembrie, ora 20 – joi, 11 septembrie, ora 12.

„Începând din seara zilei de miercuri (10 septembrie), în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80-100 km/h”, mai transmite ANM.

Ploi abundente și descărcări electrice, în nord-vestul țării

Un alt cod galben de ploi abundente intră în vigoare joi, 11 septembrie pentru intervalul orar 02 – 12.

„În intervalul menționat, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice”, mai spun meteorologii.

Prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 20-25 l/mp și izolat de 30-40 l/mp, potrivit ANM.

Meteorologii ANM au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 8 septembrie – 5 octombrie 2025.

Ce înseamnă codul galben și cum clasifică meteorologii fenomenele meteo în coduri

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu energie electrică sau alte activități zilnice.

Meteorologii folosesc patru coduri de culori pentru a clasifica gravitatea fenomenelor meteorologice:

Verde: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase

Galben: Fenomene temporar periculoase, obișnuite pentru zonă și sezon

Portocaliu: Fenomene grave, cu intensitate mare, ce pot cauza pericole localizate și perturbări semnificative

Roșu: Fenomene foarte periculoase, cu intensitate foarte mare și efecte potențial dezastruoase.

