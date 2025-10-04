Inițial s-a suspendat temporar procedura

Procedura a fost suspendată temporar după ce s-a constatat că un membru al Consiliului de Administrație, Ionuț Crețu, a candidat pentru postul de director al RASP.

Condițiile necesare pentru înscrierea la concurs au coincis cu propriul lui parcurs profesional. Acesta a susținut că nu este nimic ilegal și că toate criteriile s-au luat din legislația în vigoare.

Condițiile de concurs

Potrivit anunțului, printre condițiile necesare înscrierii la concurs, votate de Consiliul de Administrație din care face parte și Ionuț Crețu, se numără:

-studii superioare, de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență, într-un domeniu tehnic, economic sau juridic;

-minimum 10 ani experiență profesională, din care cel puțin 7 ani în domeniul de pregătire;

-minimum 5 ani în funcții de conducere.

Bărbatul a fost contactat de Observatorul Prahovean și a respins un posibil conflict de interese.

„Eu mi-am depus dosarul în virtutea OUG 109/ 2019, art 18, alin 3, care permite administratorilor să candideze pentru funcția de director. Am votat condițiile pentru concurs, ca toți ceilalți colegi! Nu există nicăieri în lege un articol care să îmi interzică să depun dosarul pentru că am votat condițiile din lege. Nu există o altă condiție impusă în plus față de cele stabilite de lege!”, a declarat Crețu, conform Observatorul Prahovean.

Acesta a precizat că după depunerea candidaturii la funcția de director, singura de altfel, nu a mai participat la procedura de selecție.

„La data depunerii candidaturii, respectiv 15.09.2025, dețineam calitatea de membru al Consiliului de Administrație al RASP Ploiești, precum și funcția de Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) din cadrul Consiliului.

Ulterior depunerii, la data de 16.09.2025, am demisionat din funcția de președinte și implicit membru al CNR, în scopul eliminării oricăror posibile conflicte de interese legate de procedura de selecție. Totodată, menționez faptul că procesul de selecție se derulează împreună cu un expert independent, nefiind gestionat în totalitate de CNR. Condițiile de eligibilitate și selecție sunt preluate integral din lege și stabilite ca atare de toți membrii CNR împreună cu expertul independent, obligația de semnătură fiind mai degrabă o împuternicire dată Președintelui CNR, nu un avantaj”, a explicat Ionuț Crețu pentru Observatorul Prahovean.

Procedura a fost anulată ulterior

Totuși, procedura s-a anulat, iar organizarea concursului se va relua.

„Iau în calcul varianta contestării în instanță a deciziei CA-ului privind anularea concursului. Am discutat cu un avocat specializat pe asemenea spețe, care a câștigat inclusiv un proces contra Hidroelectrica legat de procedura de selecție și o să decid ce fac după ce văd decizia CA-ului”, a declarat Ionuț Crețu pentru Observatorul Prahovean.

Ce este și cu ce se ocupă RASP

Conform Observatorul Prahovean, RASP reprezintă o regie care se află în subordinea Primăriei Ploiești și monitorizează activitatea companiilor de utilități. Din totalul de 105 posturi de la RASP Ploiești, ultima organigramă adoptată de Consiliul Local prevede 88 de posturi, din care 7 de conducere și 81 de execuție.





