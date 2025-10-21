Avea des accese de gelozie și devenea violent

La sfârșitul săptămânii trecute, pe fondul consumului de alcool, femeia a povestit că a fost agresată de cel cu care urma să se căsătorească pe 15 noiembrie.

Tânăra susține că, la un moment dat, bărbatul, care avea des accese de gelozie și devenea violent cu ea, nefiind prima dată când o bate, a lovit-o.Totodată, i-a luat și telefonul mobil ca să nu poată să sune la 112, după care a lovit-o cu pumnii și cu picioarele în zona abdomenului, i-ar fi dat un cap în nas și un pumn în barbă. De asemenea, spune ea, a fost obligată să rămână în locuința acestuia fără să se poată apăra.

La un moment dat chiar bărbatul a sunat la 112, moment în care femeia a reușit să scape din apartament.

„Cu o seară înainte, băuse de la ora 18.00 cu un prieten. În alea 2 ore, m-a lovit tot timpul. La un moment dat mi-a dat un cap în nas, apoi mi-a dat un pumn în barbă, și mi-am pierdut conștiența. După ce m-am trezit, m-a lovit cu pumnii și cu picioarele în ficat. Eram plină de sânge când am ajuns în stradă. Am intrat într-o farmacie Catena și am cerut ajutor”, a povestit tânăra.

Aceasta susține după ce a plecat, s-a întors pentru a da declarații polițiștilor, însă logodnicul ei i-ar fi spus că „oricum nu-i poate face nimic pentru că sunt colegii lui cei care au venit”.

Tânăra a decis să ia un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, fiind deschis în acest caz un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și pentru lipsire de libertate. IPJ Iaşi a declanșat o anchetă internă cu privire la comportamentul polițistului de la Serviciul Acțiuni Speciale.

Pe de altă parte, bărbatul spune că și el fi fost agresat de tânără și că și ea ar fi consumat băuturi alcoolice în seara respectivă.

Agresiunea împotriva femeilor, tot mai răspândită

Potrivit statisticilor, la fiecare 12 minute, o persoană devine victimă a violenței, iar 66% dintre faptele de violență sunt îndreptate împotriva femeilor. În plus, 80% dintre copiii abuzați sexual sunt fete.

Agresorii probează tot mai des c-au pierdut orice teamă de consecințele legii. Sancțiunile pe care le primesc, chiar și caz de recidivă multiplă, sunt blânde, întârziate sau inexistente.

Mulți dintre ei rămân în libertate, în timp ce victimele continuă să trăiască în teroare, neprotejate și ignorate. Foarte des în România sunt mediatizate cazuri de femei agresate sexual, fizic, verbal sau chiar ucise, iar frecvența cazurilor arată că nu sunt excepții. Până la momentul actual, în România au avut loc 39 de femicide doar în anul 2025.

Unde poți cere ajutor

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333. Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112. Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

