Victima a ajuns la spital cu hemoragie internă,

Agresiunea a avut loc în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2024, când bărbatul, amețit de alcool și deranjat de faptul că soția sforăie și nu se poate odihni, a început să o lovească.

Femeia s-a refugiat într-o altă cameră și a reușit să sune la 112. Deși a fost lovită rău, victima nu a solicitat o ambulanță, considerând că-i va trece, potrivit Ziarul de Iași.



Femeia a apelat, însă, la ajutorul medicilor abia la o săptămână distanță, când nu mai putea suporta durerile. Victima a ajuns la spital în stare gravă, cu ruptură de splină și hemoragie internă, fiind operată de urgență.

Soțul a fost condamnat pentru violență în familie

Oamenii legii au deschis un dosar penal, iar ulterior bărbatul a fost trimis în judecată pentru violență în familie sub forma vătămării corporale.

La peste un an și jumătate de la săvârșirea faptei, bărbatul a fost condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare. fiind obligat să plătească și daune soției. Decizia instanței nu este definitivă.

În timpul procesului, soțul și-a recunoscut parțial vina. Potrivit Ziarul de Iași, care a consultat motivarea instanței, bărbatul a afirmat că nu putea dormi din cauza sforăitului soției sale. El a susținut că a lovit-o o singură data, cu cotul mâinii drepte în stânga abdomenului, pentru a o face să tacă.

Declarația sa a fost contrazisă însă de actele medicale, care menționau că victima primise numeroase lovituri.



Judecătorii au decis ca bărbatul să achite cheltuielile de spitalizare în sumă de 28.000 lei și încă 32.000 lei către soția sa, ca daune morale și materiale.

Hotărârea instanței nu este definitivă. Ea a fost contestată de bărbat, iar procesul urmează să se reia în luna noiembrie, la Curtea de Apel.

