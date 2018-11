„Numărul tancurilor din bazele (militare ruse) situate de-a lungul frontierei noastre s-a triplat.Numărul unităţilor militare plasate de-a lungul frontierei noastre a crescut drastic”, a declarat Poroşenko, la trei televiziuni ucrainene, potrivit Agerpres.

Şeful statului ucrainean a menţionat de asemenea o creştere puternică a numărului navelor militare ruse în Marea Azov şi la o prezenţă militară rusă întărită în Crimeea, peninsulă ucraineană anexată de Moscova în urmă cu patru ani, citând date ale serviciilor ucrainene de informaţii.

În Crimeea, din 2014, „numărul soldaţilor s-a triplat, cel al blindatelor a crescut de cinci ori, iar cel al artileriei de aproape zece ori”, a enumerat Poroşenko.

„Ucraina se confruntă cu ameninţarea unui război total cu Federaţia Rusă”, a afirmat el.

Petro Poroşenko a declarat totodată că a încercat să vorbească la telefon cu omologul său rus, Vladimir Putin, după capturarea duminică seara de către Rusia a trei nave militare ucrainene, dar nu a primit răspuns.

„În aceeaşi noapte, am cerut o convorbire cu preşedintele rus Putin. Nu am primit un răspuns. Şi am fost nevoit să-i cer cancelarului german Angela Merkel să discute cu Putin” de acest incident, a susţinut şeful statului ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţiile ruse, a spus doar că nu a existat niciun contact telefonic între cei doi preşedinţi.

Duminică, paza de coastă rusă, subordonată Serviciului Federal de Securitate (FSB), a capturat două nave şi un remorcher ucrainene, pe care Moscova le acuză că au intrat ilegal în apele teritoriale ruse în largul peninsulei Crimeea anexate.

După această bruscă escaladare a tensiunilor, Ucraina a anunţat luni seara introducerea legii marţiale în regiunile sale frontaliere, pentru o perioadă de 30 de zile.

