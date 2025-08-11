[]/ez-toc

De la mașină de lux, la obiect imobilizat pe platformă

Totul a început în aprilie 2024, când Cayenne-ul a ajuns în service cu o problemă de motor. Mașina se oprea brusc, fără motiv. Mecanici au încercat pe rând să schimbe bujiile, bobinele, să curețe injectoarele și, în final, să demonteze motorul. Defecțiunea nu a fost însă rezolvată iar factura intermediară a ajuns la aproape 7.000 de euro, sumă pe care proprietara a refuzat să o achite.

„Am adus mașina pe roți și o iau mai stricată decât a venit”, a scris femeia pe documentul de predare a vehiculului.

În cele din urmă, service-ul a oferit doar 38.000 de euro pentru a răscumpăra mașina, o propunere considerată „mult sub valoarea de piață” de proprietară și expertul ei.

Ce spune Porsche

Conducerea Porsche Sevilla susține că vehiculul este „total reparabil” și că intenția lor a fost mereu să continue lucrările.

„Înțelegem frustrarea cliente, dar nu împărtășim ideea că problema nu are soluție”, a declarat managerul Manuel Ángel Márquez. El a recunoscut că durata reparației „a depășit cu mult termenul normal” și că întârzierile au fost provocate de factori interni, externi și de unele decizii amânate ale proprietarei.

Reprezentanții Porsche spun că pe toată perioada clienta a avut la dispoziție un vehicul de înlocuire gratuit, iar mașina inițială a intrat în service în afara garanției.

Expertiza: prejudiciu de peste 107.000 de euro

Potrivit expertului angajat de femeia de afaceri, Porsche-ul valora 85.000 de euro la momentul defecțiunii. În plus, proprietara a continuat să plătească taxe și asigurări de peste 4.500 de euro, deși mașina nu putea fi folosită. În starea actuală, fără reparație, vehiculul ar putea fi vândut doar la fier vechi, pentru aproximativ 18.000 de euro.

„Eroarea în diagnosticare a provocat pierderi financiare majore și a blocat inutil timpul proprietarei”, arată raportul. În total, daunele reclamate în instanță ar putea ajunge la 107.724,82 euro.

Procesul urmează să stabilească dacă vina aparține concesionarului, așa cum susține proprietara, sau dacă Porsche are dreptate când spune că problema poate fi rezolvată.

