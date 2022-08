Țara a intrat într-o stare de alertă, cu temperaturi estimate să atingă 38 de grade Celsius și vânt puternic prezis în zilele următoare. Starea de alertă intră în vigoare duminică la miezul nopții și este valabilă până marți.

Mesajele îi avertizează pe cei din mediul rural să nu aprindă focul pentru niciun motiv, din cauza riscului de răspândire a incendiilor. De asemenea, guvernul a restricționat accesul la păduri și a interzis folosirea utilajelor, pentru a evita scânteile.

Aproximativ 92.000 de hectare de teren au ars deja în acest an în Portugalia, conform estimărilor guvernamentale, în condițiile în care țara s-a confruntat cu valuri de căldură și secetă.

Numai în zona Serra da Estrela, incendiile din ultimele săptămâni au distrus peste 28.000 de hectare – mai mult de 25% din suprafața sa totală. Sâmbătă, incendiile din Ourém și Leiria, la nord de capitala Lisabona, au fost ținute sub control, după ce au provocat pagube de mii de euro și au perturbat circulația trenurile timp de mai bine de șase ore vineri.

În Spania vecină, un incendiu din provincia estică Valencia a scăpat de sub control și a devenit unul dintre cele mai mari incendii din acest an. Vineri, când a intrat în a cincea zi, 35 de avioane au fost trimise pentru a încerca să-l aducă sub control.

Spania a fost lovită mai puternic decât orice altă țară europeană de incendiile forestiere în acest an, potrivit programului Copernicus al Comisiei Europene. Anul acesta, incendiile din Spania au ars de patru ori mai mult teren decât au făcut-o în ultimul deceniu.

Datele din Sistemul european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS) arată că Spania a fost cel mai puternic afectată de incendii până acum, cu peste 283.000 de hectare distruse. România este a doua cea mai afectată de incendii din UE, cu peste 150.000 de hectare.



