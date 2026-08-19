Gheorghe a dispărut timp de trei zile pe străzile din Italia

Gheorghe, un român în vârstă de 56 de ani, fără adăpost, care trăiește pe străzile orașului Empoli din Italia, a devenit recent subiectul unei campanii impresionante de solidaritate.

După ce a dispărut timp de câteva zile, fiind găsit la Marina di Cecina la sfârșitul săptămânii trecute, el s-a întors acum în Empoli, unde este văzut frecvent în zona gării și la cantina Emmaus, potrivit portalului italian de știri Lanazione.it.

Bărbatul de 56 de ani a fost găsit tot de o româncă

Mihaela Zaharia, o conațională care lucrează în domeniul social, a fost cea care l-a găsit pe Gheorghe după zile întregi de căutări epuizante. Ea a inițiat o campanie pentru a-l ajuta să se întoarcă acasă, în România.

„Stăm aproape de el și încercăm să-l ajutăm să-și ia un telefon nou, deoarece i-a fost furat. Cu telefonul putea să păstreze legătura cu fiica lui din România. În plus, vrem să strângem bani pentru a-l ajuta să revină acasă”, a declarat Zaharia pentru portalul de știri citat mai sus.

Oamenii au strâns peste 200 de euro pentru românul rămas singur pe lume în Italia

Campania de solidaritate a fost amplificată pe rețelele sociale și prin platforma locală Empoli Nostra. Chiar de la primele ore, s-au strâns 200 de euro, iar sprijinul continuă să crească. La inițiativa Mihaelei Zaharia, s-au amplasat cutii de donații în magazinele din oraș, iar oamenii din comunitate contribuie pentru a-i oferi lui Gheorghe șansa de a-și reface viața.

Gheorghe a trăit o viață marcată de tragedii: și-a pierdut soția și fiul

Viața lui Gheorghe a fost marcată de pierderi dureroase. Și-a pierdut soția la o vârstă fragedă și, ulterior, și-a pierdut fiul de doar 20 de ani într-un accident tragic. Aceste evenimente au avut un impact profund asupra lui, conducându-l spre o viață pe străzi, alături de cei doi câini ai săi, care îi sunt tovarăși de nădejde.

Pe lângă sprijinul comunității, există apeluri către autoritățile publice din Empoli pentru a găsi soluții pe termen lung pentru Gheorghe. Povestea lui a stârnit un val de empatie, iar oamenii încearcă să transforme îngrijorarea în acțiuni concrete.

O adevărată dramă a trăit și Petru, un cerșetor român care a murit în noaptea de Crăciun, în Bari. Bărbatul trăia pe străzi și s-a stins din cauza frigului, chiar înainte să-și îndeplinească cea mai mare dorință.

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