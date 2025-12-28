Cerșetorul român a fost găsit mort pe bancă, chiar în ziua de Crăciun

Un român de 65 de ani a fost găsit mort în centrul orașului Bari. Cunoscut sub numele de Petru, bărbatul a s-a stins chiar în ziua de Crăciun.

Tragedia a fost descoperită cu puțin timp înainte de prânz. Bărbatul era cunoscut în orașul din Italia și apreciat pentru dragostea lui față de cărți. Potrivit portalului de știri locale Quotidianodipuglia.it, Petru ar fi împlinit 66 de ani pe 10 ianuarie 2026. Acesta a suferi un stop cardiac în apropierea Universității din Bari. Își petrecuse întreaga dimineață savurând un cappuccino și un croasant.

Povestea lui Petru, cerșetorul român cunoscut pentru pasiunea sale pentru cărți

Petru a fost unul dintre cei mai iubiți cerșetori din centrul orașului Bari, fiind cunoscut pentru vastitatea cunoștințelor sale și pasiunea sa pentru literatură, în special pentru operele lui Ernest Hemingway.

Bărbatul vorbea fluent italiana, dar cunoștea și engleza, rusa și franceza, iar iubirea sa pentru lectură depășea orice barieră lingvistică. Într-o fotografie distribuită de Crucea Roșie, organizație implicată și ea în sprijinirea persoanelor fără adăpost din Bari, Petru este surprins ținând în mâini o copie a romanului „Frații Karamazov” de Dostoievski. Ultimele sale lecturi au inclus „Jack Spintecătorul” și „Micul Prinț”.

Petru nu a mai apucat să își îndeplinească o mare dorință

El putea recita pasaje din „Bătrânul și marea” și spunea adesea că își dorește să citească „Când îl iubeam pe Hemingway” de Naomi Wood, o biografie romanțată despre faimosul scriitor american și soțiile sale. Din păcate însă, cerșetorul român nu a mai apucat să își îndeplinească marea dorință.

„Avea o foame insațiabilă de lectură. Devora cărțile. Când îi aduceam pături sau mâncare, ne mulțumea, dar adăuga: Da, e bine să mă acoperi și să mănânc, dar o carte nu îmi aduceți? În orice limbă, o citesc”, a spus Gaia Madaghiele, o studentă în vârstă de 23 de ani, care îl cunoștea pe Petru din vara anului 2020, prin intermediul unei asociații pentru persoanele fără adăpost.

Petru obișnuia să petreacă mult timp în compania unui alt om fără adăpost, Abes, un artist nord-african. „Dacă aveai ocazia să fii cu amândoi, te așteptai la hohote de râs și la o mulțime de lucruri noi de învățat”, își amintește Gaia.

Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al lui Petru

Corpul neînsuflețit al lui Petru se află acum la morga spitalului Policlinico. Familia sa, rămasă în România, nu poate acoperi cheltuielile de înmormântare, astfel că acestea vor fi suportate de Primăria din Bari. Voluntarii s-au angajat să îi păstreze vie amintirea.

„Vom depune flori la locul în care obișnuia să stea și vom organiza o slujbă de pomenire la 30 de zile de la decesul său. Vom citi din cărțile care i-au plăcut cel mai mult și poate vom recita din Micul Prinț”, a declarat șefa unei dintre organizațiile care ajută persoanele fără adăpost din Bari.

Într-un ultim gest de omagiu, administrația locală din Bari se va ocupa de înmormântarea lui Petru, subliniind angajamentul său de a oferi demnitate chiar și celor care, din diverse motive, au trăit la marginea societății.

Un al cerșetor român, din Milano, i-a impresionat pe italieni cu pasiunea sa pentru cărți. Bărbatul obișnuia să primească de la trecători „cărți de împrumut” pe care le înapoia proprietarilor atunci când le termina.