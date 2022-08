Paul Emanuel Ceuşan spune că a văzut chiar cu câteva minute înainte de accident cum avionul de mici dimensiuni zbura la o distanţă foarte mică de lac şi cum aripa stângă a aparatului a atins apa.

Ajuns la locul în care aparatul de zbor s-a prăbușit, cineva de la mal a strigat că pilotul este deja mort.

„Pentru un om civil, dacă persoana respectivă nu mai respiră sau nu mai vorbeşte, este mort. Fiind paramedic, am zis că poate este un stop cardio-respirator, îl iau în barcă, îl resuscitez, poate îşi revine”, a povestit pompierul.

Ulterior la fața locului au sosit medicii care l-au resuscitat pe pilotul avionului mai bine de două ore.

„După vreo 10 minute a venit un echipaj de ATI de la Bistriţa şi acolo e medic, l-au intubat şi atunci altfel se fac respiraţiile. Nu a mai mers la spital, a venit şi elicopterul de la Mureş, i-a fost donat sânge, i-au făcut drenaj la plămâni, de la ponton l-am dus direct la elicopter, era ieşit din stop, avea valori cât de cât bune, după vreo 2 minute de când l-am băgat în elicopter l-am scos din nou, fiind intrat iar în stop cardio-respirator, în elicopter este foarte puţin spaţiu, l-am scos afară, am început iar resuscitarea, am făcut compresiunile din nou, i-am ajutat pe colegi dar doctorul de pe elicopter a spus că nu este ok să-l ducă cu elicopterul fiind stopul cardio-respirator repetat de 4 ori la rând”, a mai spus pompierul.

În ciuda eforturilor salvatorilor, pilotul avionului a murit.

„Celălat bărbat nu pot să spun că este foarte bine, este bine, este stabil, din câte ştiu avea doar două escoriaţii. Nu am discutat cu el, l-am văzut că este ok, nu dă semne că ar fi lovit, era doar într-un şoc. Fiind şi german nu puteam vorbi cu el”, a explicat Paul Ceuşan.

