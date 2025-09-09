O ultimă întâlnire

Șeful guvernului, care nu a reușit luni să obțină încrederea deputaților, a trecut porțile Palatului Elysée cu puțin înainte de ora 13.30 pentru o ultimă întâlnire cu președintele. Emmanuel Macron a „luat act” luni seară de refuzul deputaților de a-i acorda încrederea și a promis că îi va numi succesorul în „următoarele zile”.

Numirea ar putea avea loc încă de marți – „Este posibil”, a lăsat să se înțeleagă anturajul șefului statului – numele lui Sébastien Lecornu, care era deja favorit în decembrie, înainte ca François Bayrou să se impună, revenind cu insistență.

Xavier Bertrand, președintele LR al regiunii Hauts-de-France, despre care se vorbea de mai mult timp, a anunțat marți că nu va fi numit și a declarat că „Sébastien Lecornu este în curs de formare a propriului guvern” în cadrul unei reuniuni a liderilor partidului său, a declarat un participant pentru AFP.

Al cincilea șef de guvern

Pentru prima dată, șeful statului pare hotărât să acționeze rapid pentru a-și numi premierul, contrar apelurilor de a alege stânga, de a negocia mai întâi un acord politic sau de a primi liderii partidelor.

Acesta va fi al cincilea șef de guvern de la începutul mandatului de cinci ani în 2022. Acest lucru este fără precedent în a cincea Republică, mult timp renumită pentru stabilitatea sa, dar care a intrat într-o criză majoră de la dizolvarea din iunie 2024.

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu
Recomandări
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

Este „urgentă numirea unui prim-ministru”, deoarece „nu trebuie să existe un vid de putere” în ajunul mișcării „Bloquons tout” și înainte de mobilizarea sindicală din 18 septembrie, a insistat ministrul de interne demisionar Bruno Retailleau, șeful partidului Les Républicains (LR), referindu-se la o lună „favorabilă exceselor de tot felul”.

Durerea de cap a lui Macron

Cu toate acestea, durerea de cap cu care se confruntă președintele este aceeași cu cea pe care nu a reușit să o rezolve de la dizolvarea Adunării Naționale: găsirea unui profil capabil să supraviețuiască într-un peisaj parlamentar fără umbra unei majorități.

La Palatul Elysée se crede că fragila coaliție construită în urmă cu un an între partidul lui Macron și dreapta este un fapt împlinit. Președintele și-a îndemnat liderii să „lucreze cu socialiștii” pentru a-și „lărgi” baza.

Dar este puțin probabil să meargă atât de departe încât să îl numească pe șeful Partidului Socialist, Olivier Faure, în funcția de prim-ministru, în ciuda ofertelor sale de a forma un „guvern de stânga” care ar căuta „compromisuri”.

Cui preferă să dea cheile de la Matignon

Potrivit apropiaților săi, Emmanuel Macron preferă să dea cheile de la Matignon cuiva în care are „încredere”. Începând de luni seară, numele ministrului forțelor armate Sébastien Lecornu, 39 de ani, care a devenit de-a lungul anilor un apropiat al șefului statului, a fost evocat cu insistență în casa Macron, unele contacte de la Elysée mergând până acolo încât să relateze că această alegere a fost făcută.

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Recomandări
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

Cu precauția obișnuită, în decembrie, președintele a dorit să numească acest prieten loial, înainte ca François Bayrou să i se impună pentru Matignon.

Numele lui Catherine Vautrin a fost, de asemenea, menționat, dar ministrul Muncii și Sănătății păstrează un profil scăzut, după ce a experimentat deja o întoarcere Elysiană în 2022.

În aripa stângă a partidului Macron, președintele Adunării, Yaël Braun-Pivet, a declarat marți că este gata să meargă la Matignon pentru a pune în aplicare un posibil „pact de coaliție”.

Concesii către PS?

Toate aceste nume nu rezolvă în sine ecuația: cum se poate obține, cel puțin, o necenzură din partea Partidului Socialist, necesară pentru a rezista?

Potrivit unuia dintre contactele obișnuite ale lui Emmanuel Macron, de data aceasta Macron ar putea accepta ca premierul, mai ales dacă este vorba de un apropiat al său, să facă concesii reale socialiștilor, de exemplu în ceea ce privește impozitarea celor mai bogați oameni, care a fost până acum un subiect tabu pentru el.

Olivier Faure a refuzat să spună dacă partidul său ar negocia cu un personaj din tabăra prezidențială, continuând să „revendice puterea”. Liderul ecologist Marine Tondelier l-a îndemnat pe șeful statului să „primească” liderii partidelor de stânga „înainte de a lua orice decizie”.

Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Recomandări
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu

Adunarea Națională, dizolvată din nou?

Macronistul Gabriel Attal a solicitat numirea prealabilă a unui „negociator” capabil să verifice posibilele coaliții, o propunere care pare născută moartă.

De data aceasta, nici măcar nu este de așteptat să se angajeze în „consultări formale”, în timp ce a primit grupările politice pe rând, înainte de a-l numi pe Michel Barnier în urmă cu un an și a organizat o masă rotundă a mai multor lideri de partide, înainte de a-l alege pe François Bayrou, în decembrie.

Strategii săi consideră că el a invitat deja forțele politice la dialog. Prin urmare, el va da probabil un mandat viitorului prim-ministru, cerându-i să negocieze un program minimal, inclusiv un proiect de buget pentru 2026.

Emmanuel Macron știe acest lucru: dacă nu are în mână decât cărți imperfecte, atuul pe care îl va juca ar putea fi ultimul înainte de a trebui să dizolve din nou Adunarea, așa cum îl invită Rassemblement National să facă. În cazul unui blocaj prelungit ar crește presiunea asupra lui Emmanuel Macron pentru a demisiona.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais / FOTO
Unica.ro
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.RO
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Restricții de circulație pe DN1 pe sensul spre Ploiești. Rutele ocolitoare pe care sunt sfătuiți șoferii să conducă, începând de astăzi 
Știri România 16:46
Restricții de circulație pe DN1 pe sensul spre Ploiești. Rutele ocolitoare pe care sunt sfătuiți șoferii să conducă, începând de astăzi 
Incendiu la Grădina Zoologică din București: arde o suprafață de 2000 de metri pătrați, intervin 11 autospeciale de stingere
BREAKING NEWS
Știri România 16:42
Incendiu la Grădina Zoologică din București: arde o suprafață de 2000 de metri pătrați, intervin 11 autospeciale de stingere
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Stiri Mondene 16:55
Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Stiri Mondene 16:51
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
Unica.ro
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
ObservatorNews.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
GSP.ro
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Mediafax.ro
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
KanalD.ro
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 15:43
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă