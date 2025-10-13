Cei trei au câștigat premiul pentru că „au explicat creșterea economică bazată pe inovație”

Jumătate din premiu i-a fost acordat lui Joel Mokyr, în vârstă de 79 de ani, „pentru identificarea condițiilor prealabile pentru o creștere durabilă datorită progresului tehnologic”, iar cealaltă jumătate le-a fost acordată în comun lui Philippe Aghion, în vârstă de 69 de ani, și lui Peter Howitt, în vârstă de 79 de ani, pentru teoria lor privind „creșterea durabilă prin distrugere creativă”, potrivit AP.

Mokyr este de la Universitatea Northwestern, Aghion de la College de France și London School of Economics, iar Howitt de la Universitatea Brown.

Aghion a spus că a fost șocat de onoare. „Nu găsesc cuvintele să exprim ceea ce simt”, a spus el la telefon, în cadrul conferinței de presă de la Stockholm. El a spus că va investi banii premiului în laboratorul său de cercetare.

Comitetul Nobel a declarat că Joel Mokyr „a demonstrat că, pentru ca inovațiile să se succeadă într-un proces autogenerativ, nu trebuie doar să știm că ceva funcționează, ci trebuie și să avem explicații științifice pentru motivul pentru care funcționează”.

Cum a fost împărțit premiul

Câștigătorilor li s-a atribuit meritul de a fi explicat și cuantificat mai bine „distrugerea creativă”, un concept cheie în economie care se referă la procesul în care noile inovații benefice înlocuiesc – și astfel distrug – tehnologiile și afacerile mai vechi. Conceptul este de obicei asociat cu economistul Joseph Schumpeter, care l-a subliniat în cartea sa din 1942 – „Capitalism, socialism și democrație”.

Aghion și Howitt au studiat mecanismele din spatele creșterii susținute, inclusiv într-un articol din 1992 în care au construit un model matematic pentru „distrugerea creativă”.

Jumătate din premiul de aproape 1,2 milioane de dolari i-a revenit lui Mokyr, iar cealaltă jumătate a fost împărțită între Aghion și Howitt. Câștigătorii primesc, de asemenea, o medalie de aur de 18 carate și o diplomă.

Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel

Premiul de economie este cunoscut oficial sub numele de Premiul Băncii Suediei pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel, omul de afaceri și chimistul suedez din secolul al XIX-lea care a inventat dinamita și a stabilit cele cinci premii Nobel.

Premiul a fost înființat din 1968, iar de atunci a fost acordat de 56 de ori unui total de 96 de laureați. Doar trei dintre câștigători au fost femei.

Premiul de anul trecut a fost acordat la trei economiști — Daron Acemoglu, Simon Johnson și James A. Robinson, care au studiat de ce unele țări sunt bogate, iar altele sărace și au documentat faptul că societățile mai libere și deschise au mai multe șanse să prospere.