Deflagrațiile au avut loc în apropierea centrului istoric al orașului – o zonă frecventată atât de localnici, cât și de turiști – spargând geamurile din împrejurimi.

🇺🇦 Terror attack in Lviv: 23-year-old police officer killed, 15 injured Police initially received a false report about a break-in at a store in central Lviv, Ukraine. When officers arrived at the scene, an explosion occurred. A second blast followed after another police unit… pic.twitter.com/5S6YKcc8uc — Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026

„S-a stabilit preliminar că o polițistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă. Un autoturism de patrulă și un vehicul civil au fost avariate”, a transmis Procuratura regiunii Liov.

„Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate”, a transmis primarul din Liov, Andri Sadovî. Ulterior, el a precizat că 15 persoane au fost rănite în urma exploziei.

I have no words 😭 My Lviv. This morning after the horrific terrorist bombing 💔 pic.twitter.com/GRpd36YvTX — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) February 22, 2026

Explozia s-a produs după ce ofițerii ajunseseră la fața locului ca răspuns la un apel, potrivit unui comunicat al Poliției Naționale a Ucrainei.

Potrivit Procuraturii, explozia a avut loc în timp ce poliţia răspundea la un apel de urgenţă privind un jaf într-un magazin din apropierea centrului oraşului. O a doua explozie s-a produs după sosirea unei alte echipe de poliție, a precizat Parchetul.

„Ca urmare a exploziilor de la Liov, există polițiști morți și răniți”, se arată în comunicat.

🤬Tonight in my city (Lviv, Ukraine) a real terrorist attack happened. Russian agents carried out an explosion in the building right across from my office.

As a result, 14 people were injured, there are dead. Immediately, three hours later, at 4 a.m., rockets were launched at… https://t.co/Ope4ZEKH8k pic.twitter.com/dDZjb33QO0 — Crypto Kit (@KittaKitka) February 22, 2026

Exploziile au fost auzite de un jurnalist al publicației The Kyiv Independent aproximativ la ora 0:25, ora locală.

„Este, cu siguranţă, un act de terorism”, a declarat primarul din Liov, Andri Sadovî, într-o postare pe Facebook.

Până în prezent, oficialii nu au raportat cine ar putea fi responsabil pentru atacul mortal, autoritățile continuând evaluarea situației.

Între timp, capitala Ucrainei, Kiev, a fost ţinta unor atacuri combinate cu rachete şi drone în noaptea de sâmbătă spre duminică.

