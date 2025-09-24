Această măsură vizează aeroporturile, gările, autogările, stațiile de metrou și porturile, unde în prezent prețurile sunt de aproximativ trei ori mai mari.

Cât costa sticla mică de apă în alte țări

Proiectul urmărește protejarea consumatorilor prin stabilirea unui mecanism de plafonare a prețului pentru un produs de bază.

„Dreptul de acces la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar prețurile disproporționat de mari practicate în aceste locații constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului”, subliniază inițiatorii măsurii.

Măsura nu este o noutate în Uniunea Europeană. Țări precum Grecia sau Cipru au implementat deja legislații similare, cu un preț maxim reglementat de 0,60 euro.

În 2016, Airports Council International Europe a recomandat un preț maxim de 1 euro pentru 500 ml de apă în aeroporturile europene.

Care sunt obligațiile comercianților din aeroporturi, gări, metrou

Potrivit proiectului analizat, prețul maxim de 3 lei se aplică pentru apa de masă, de izvor sau minerală naturală, plată sau carbogazoasă, în recipiente de 500 ml.

Acest preț include toate taxele și TVA-ul. Valoarea poate fi actualizată anual prin hotărâre de Guvern.

Operatorii economici din spațiile vizate vor trebui să asigure disponibilitatea permanentă a apei la preț reglementat.

Ei vor fi obligați să afișeze clar informații despre prețul reglementat, în limba română și engleză, pe etichetele aflate la raft în aeroport, gară, metrou.

Amenzi pentru un preț mai mare la apa de 500 ml

Comercializarea apei la un preț mai mare decât cel stabilit va fi sancționată cu amenzi între 5.000 și 25.000 lei.

Neafișarea prețului reglementat sau condiționarea vânzării vor atrage amenzi între 2.000 și 15.000 lei.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va fi responsabilă de aplicarea sancțiunilor.

În contextul creșterii recente a TVA la 21%, prețul apei îmbuteliate de 500 ml în supermarketuri depășește adesea 4-5 lei.

Așadar, este posibil ca, în forma finală a proiectului, prețul reglementat să fie ajustat peste 3 lei pentru a reflecta această realitate economică.

