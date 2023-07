„Acest dosar a fost închis astăzi, după aproape 8 ani lungi de procese, de acuzații lipsite de orice fundament, de atacuri la persoană, la familie, ofense și umilințe aruncate public, sistematic, asupra unui om nevinovat. 8 ani în care nimeni nu a luat în seamă adevărul, care trebuie să primeze întotdeauna când vine vorba de justiție, indiferent că ne place sau nu ne place un om”, a afirmat Gabriel Oprea.

El a susținut că nu a fost „nimic adevărat în acuzațiile absurde care mi-au fost aduse“ și că „au fost dosare politice”.

„Dumnezeu nu ne lasă niciodată și binele învinge întotdeauna. Am fost lovit, am fost doborât, am fost exclus, dar am învins, m-am ridicat și voi reveni în politica mare”, a mai spus președintele UNPR.

Fostul ministru de interne Gabriel Oprea, acuzat de ucidere din culpă „în cazul Bogdan Gigină”, a fost achitat definitiv prin decizia Curții de Apel București de miercuri, 26 iulie. Verdictul final a venit după aproape 8 ani de la accidentul în care tânărul polițist şi-a pierdut viața.

În luna mai, Gabriel Oprea a fost achitat definitiv și în dosarul maşinii de lux cumpărate de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din MAI. Verdictul Înaltei Curți de Casație și Justiție a venit după 7 ani de procese cu uşile închise.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Gabriela Firea și Florentin Pandele AU PĂRĂSIT România. Cine i-a dat de gol

Viva.ro O mai ții minte pe Dulce Maria, din telenovela Îngerașul? Cum arată acum Daniela Aedo, la vârsta de 28 de ani

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Ce au pățit niște români în Grecia. Vacanța lor s-a transformat într-un adevărat calvar: ”Unde se poate face reclamație?”

Știrileprotv.ro Cea mai mare grindină care a căzut vreodată în Europa. Bucăți de gheață de până la 19 centimetri în diametru au făcut prăpăd

Observatornews.ro Ucrainean de 50 de ani, prins cu o sumă exorbitantă de bani într-un rucsac, la Vama Siret

Orangesport.ro Le e frică de presă după scandalul cu Becali? Decizie surprinzătoare luată de oficialii Stelei la doar câteva zile de la disputa cu FCSB

Unica.ro Cea mai dureroasă întrebare primită de Romanița Iovan de la fiul ei: 'Am încercat să nu îl controlez, ci să-i ofer încredere'