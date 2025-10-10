Următoarea vacanță este cea de Crăciun

Până atunci, elevii trebuie să aibă o notă la purtare în fiecare modul, iar la restul materiilor profesorii nu sunt obligați să pună note în fiecare modul.

Următoarea vacanță este cea de Crăciun care începe pe 20 decembrie, sâmbătă, și se încheie pe 7 ianuarie.

Câte module sunt în anul şcolar 2025/2026

Structura anului școlar 2025-2026 este organizată în continuare pe module și intervale de cursuri, asemenea anului școlar anterior. Anul de curs 2025-2026 va avea 5 module, separate de 5 vacanțe. Cursurile se vor încheia pe data de 19 iunie 2026, atunci când va începe oficial vacanța de vară.

Calendarul anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2024-2025 se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Intervale de cursuri în anul școlar 2025-2026

Modul I

de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2026;

Modulul II

de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2026;

Modulul III

8 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Modulul IV

de luni, 6 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026

Modulul V

de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026.

Vacanțe în anul școlar 2024 – 2025

Vacanța de toamnă

25 octombrie și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă

sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026

Vacanța de schi/vacanța mobilă o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București

în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

Vacanța de Paște

sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară

sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.

