Următoarea vacanță este cea de Crăciun
Până atunci, elevii trebuie să aibă o notă la purtare în fiecare modul, iar la restul materiilor profesorii nu sunt obligați să pună note în fiecare modul.
Următoarea vacanță este cea de Crăciun care începe pe 20 decembrie, sâmbătă, și se încheie pe 7 ianuarie.
Câte module sunt în anul şcolar 2025/2026
Structura anului școlar 2025-2026 este organizată în continuare pe module și intervale de cursuri, asemenea anului școlar anterior. Anul de curs 2025-2026 va avea 5 module, separate de 5 vacanțe. Cursurile se vor încheia pe data de 19 iunie 2026, atunci când va începe oficial vacanța de vară.
Calendarul anului școlar 2025-2026
Anul școlar 2024-2025 se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:
Intervale de cursuri în anul școlar 2025-2026
Modul I
- de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2026;
Modulul II
- de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2026;
Modulul III
- 8 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.
Modulul IV
- de luni, 6 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026
Modulul V
- de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026.
Vacanțe în anul școlar 2024 – 2025
Vacanța de toamnă
- 25 octombrie și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025
Vacanța de iarnă
- sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026
Vacanța de schi/vacanța mobilă o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București
- în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;
Vacanța de Paște
- sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026;
Vacanța de vară
- sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.
