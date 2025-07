Nicușor Dan a mers în Austria cu Mirabela Grădinaru și copiii

De asemenea, a fost prima dată după Revoluția din 1989 când un președinte al României s-a dus în deplasare alături de copii.

Administrația Prezidențială a postat mai multe fotografii cu familia șefului statului, care a fost la Salzburg pentru o vizită de două zile.

În prima zi, Nicușor Dan a mers pe covorul roșu alături de Van der Bellen, iar copiii, Aheea și Antim, au pășit și ei pe carpetă împreună cu mama lor, Mirabela Grădinaru, și soția președintelui austriac, Doris Schmidauer.



Copiii au fost în centrul atenției, iar jurnaliștii s-au înghesuit să îi filmeze. Băiețelul a purtat și un scurt dialog spunând că are acasă un aparat de fotografiat. „Am un aparat de făcut poze”, a afirmat Antim, în prima declarație din viața lui făcută presei, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3.

Întrebată cum se simt cei mici în Austria în prima zi, Mirabela Grădinaru a răspuns: „Emoții. Multe emoții. De aceea nici nu au vrut să rămână în cameră singuri”.

În a doua și ultima zi a vizitei, partenera lui Nicușor Dan le-a spus jurnaliștilor că cei mici au rămas la hotel, la locul de joacă, dar că „ieri le-a plăcut foarte mult”.

Nicușor Dan are o relație de 20 de ani cu Mirabela Grădinaru. Cei doi nu sunt căsătoriți, dar au împreună doi copii: Aheea (9 ani) și Antim (3 ani).

Ce a făcut Nicușor Dan în Austria, al doilea cel mai mare investitor străin în România

Nicușor Dan a vorbit în Austria cu omologul său, cu cancelarul Christian Stocker – succesorul lui Karl Nehammer – și a susținut un discurs în fața investitorilor la Summitul Salzburg 2025. De asemenea, a participat ca invitat de onoare la Festivalul de la Salzburg.

Șeful statului a subliniat că vizita are loc după o perioadă tensionată între cele două țări. Fără să o spună direct, el s-a referit la faptul că Austria, pe vremea fostului cancelar Karl Nehammer, s-a împotrivit ca România să intre în Spațiul Schengen.

„Am discutat despre războiul din Ucraina, despre agresiunea Rusiei și am discutat și de războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva statelor noastre și a statelor europene. Am discutat de interesul nostru comun ca Uniunea Europeană să se extindă în regiunea Mării Negre, Moldova, Ucraina, cât și în Balcanii de Vest. Asta ar însemna o dezvoltare economică și un plus de securitate pentru țările noastre”, a punctat președintele României.

Nicușor Dan a adăugat că a mai discutat și despre relația economică actuală, deoarece companiile austriece au o prezență importantă în economia României, în contextul în care în ultimii 10 ani schimburile comerciale au crescut cu 60 la sută și ne apropiem de 6 miliarde de euro.

Austria este al doilea cel mai mare investitor străin în România, după Germania.

