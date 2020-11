”În 2002 a murit tatăl meu și am rămas singurul îngrijitor al bunicii diagnosticate cu Alzheimer. Din acel moment a trebuit să petrec mult timp la Brașov, inclusiv la un moment dat am luat decizia de a mă muta definitiv la Brașov. Am încercat în anul 2005 să-mi finalizez situația școlară. Am terminat anul 5 și toate materiile acelui an, însă pentru a-mi da licența mai aveam de închis două laboratoare. Iar aceste laboratoare, deși am încercat să le echivalez cu proiecte, să am un dialog în sensul acesta, nu am reușit să le închid atunci, pentru că ar fi presupus, de fapt, să mai petrec cel puțin un semestru la București. Lucru pe care nu mai puteam să-l fac”, a explicat Allen Coliban.

De asemenea, edilul Brașovului a vorbit pe Facebook și de episodul exmatriculării.

”Se spune că am fost exmatriculat pe bună dreptate, însă exmatricularea aceasta a survenit la patru ani după ce am renunțat să mai continui demersul acesta de a-mi dat licența. În 2009 am fost exmatriculat, lucru care nu mi-a fost comunicat la momentul respectiv”, a mai spus Coliban.

Între timp, Coliban a făcut corectura în CV-ul, precizând pe blogul lui că ”a urmat cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare” și că nu are licență în acest domeniu. El a scris pe blog că a urmat două facultăți – Automatică și Calculatoare (5 ani) și Management (3 ani), iar din motive personale, licența și-a dat-o doar în Management.



Acum două zile, doi profesori universitari din Bucureşti, Ciprian Dobre, care este prodecan la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, respectiv Traian Rebedea, de la Universitatea Politehnica Bucureşti, l-au acuzat pe noul primar al Braşovului că şi-a falsificat CV-ul.

