Zbor cu sistemele de identificare și urmărire dezactivate

Un avion militar danez de tip Hercules a aterizat pe aeroportul civil din Nuuk, capitala Groenlandei, transportând două autocare pline cu soldați, nu doar din Danemarca, ci și militari și ofițeri francezi.

Aproape în același timp, un al doilea avion danez Hercules a aterizat la baza militară daneză din Kangerlussuaq, potrivit unui jurnalist groenlandez.

Ambele aeronave au zburat spre Groenlanda cu sistemele de identificare și urmărire dezactivate.

Gelandet: Kaum ist der Gipfel in Washington gescheitert, schon sind die ersten europäischen Soldaten der @NATO nachts in #nuuk auf #Grönland #Greenland angekommen. An Bord der Hercules: Soldaten und Offiziere aus #Dänemark und #Frankreich für @BILD berichte ich mit @moritzjmllr pic.twitter.com/CEH8ddoY8o — Peter Tiede (@PeterTiede) January 15, 2026

Este așteptat un detașament din Germania

Totodată, este așteptată joi sosirea primilor 13 militari ai unei echipe de recunoaștere din Germania. Surse indică faptul că și trupe din Olanda, Canada, Suedia, Marea Britanie și Norvegia se îndreaptă spre Groenlanda.

Ministerul Apărării a anunțat că Germania va participa, în perioada 15–17 ianuarie 2026, la o misiune de explorare în Groenlanda, alături de alte state europene.

Potrivit comunicatului, obiectivul este evaluarea cadrului pentru eventuale contribuții militare destinate sprijinirii Danemarcei în asigurarea securității în regiune, inclusiv în domeniul supravegherii maritime.

În același context, Forțele Armate Germane trimit o echipă de recunoaștere formată din 13 persoane la Nuuk, cu un avion de transport Airbus A400M, misiunea urmând să fie realizată împreună cu reprezentanți ai altor state partenere.

Operațiune este coordonată direct de Danemarca

Oficial, statele NATO din Europa și Canada își consolidează prezența în Groenlanda. Totuși, potrivit informațiilor obținute de publicația Bild, operațiunea este coordonată direct de la Copenhaga, și nu prin structurile NATO din Brunssum, Olanda.

Motivul constă în faptul că statele nordice ale NATO, inclusiv Groenlanda și Canada, se află sub comanda cartierului general NATO din Norfolk, SUA, iar această operațiune este concepută să se desfășoare fără implicarea Statelor Unite.

Desfășurarea de trupe germane, planificată în secret

În Germania, sunt implicate Ministerul Apărării și, într-un rol central, Cancelaria Federală.

Desfășurarea trupelor fusese pregătită de mai multe zile, dar păstrată intenționat în secret.

Primele unități au fost trimise abia după ce discuțiile dintre Danemarca și Groenlanda, pe de o parte, și Statele Unite, pe de altă parte, au eșuat complet miercuri, la Washington.

După această întâlnire, președintele american Donald Trump a declarat că „va fi găsită o soluție” în legătură cu Groenlanda și a dat asigurări că are o „relație foarte bună” cu Danemarca.