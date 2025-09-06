Momente cheie ale pelerinajului

Sâmbătă după-amiază, pelerinii vor urca pe Via della Conciliazione spre Bazilica Sfântul Petru pentru a trece prin „Poarta Sfântă”. Dimineața, sute de participanți au asistat la o liturghie oficiată de vicepreședintele Conferinței Episcopale Italiene la Chiesa del Gesu.

Yveline Behets, o femeie transgender de 68 de ani din Bruxelles, a parcurs 130 km pe jos alături de alți 30 de pelerini LGBT+ pe Via Francigena. Ea speră ca Biserica să acorde mai mult spațiu „pluralității”.

„Nu trebuie să ne înțelegem greșit cuvântul primire: nu suntem străini primiți în mod excepțional sau mai regulat, facem parte din aceeași familie”, a declarat Behets pentru sursa citată mai sus.

Semnificația evenimentului pentru comunitatea LGBT+

Hugo, în vârstă de 35 de ani, consideră pelerinajul „un semnal foarte important pentru noi să ne simțim mai incluși” în Biserică. El speră că acest gest „va permite persoanelor care au o atitudine ambiguă să fie mai deschise față de homosexualii din cadrul Bisericii”.

Totuși, Hugo recunoaște că mai sunt provocări de depășit: „Există temeri și o formă de necunoaștere cu privire la viața homosexualilor. Dacă toată lumea s-ar întâlni cu toată lumea, cred că multe bariere ar cădea”.

Atitudinea Bisericii față de comunitatea LGBT+

În ultimii ani, Papa Francisc a făcut mai multe gesturi de deschidere față de comunitatea LGBT+, fără a schimba însă doctrina oficială. Decizia sa de la sfârșitul anului 2023 de a permite binecuvântările pentru cuplurile de același sex a stârnit controverse în cercurile conservatoare.

Beatrice Sarti, o italiancă de 60 de ani venită să-și însoțească fiul homosexual, crede că „mai sunt încă multe de făcut”, în special în ceea ce privește schimbarea mentalităților.

„Mulți dintre copiii noștri nu mai merg la biserică (…) pentru că li s-a dat de înțeles că greșesc. Acest lucru trebuie să se schimbe neapărat”, a explicat Sarti potrivit sursei citate mai sus.

Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Foto: Profimedia Images

Perspective de viitor

Participanții la pelerinaj speră că acest eveniment va deschide calea spre o Biserică mai incluzivă. Ei subliniază necesitatea educării clerului și a comunității largi cu privire la realitățile vieții persoanelor LGBT+.

Deși progresul este lent, mulți văd în gesturile Papei Francisc un semn încurajator. Hugo consideră că pontificatul său „a mediat foarte mult subiectul homosexualității în cadrul Bisericii”, deschizând astfel ușa pentru „multe alte soluții” în viitor.

Pelerinajul LGBT+ din cadrul Anului Sfânt reprezintă un moment istoric pentru Biserica Catolică, semnalând o posibilă schimbare graduală în atitudinea față de diversitatea sexuală și de gen în cadrul instituției religioase.

Ce este „Anul Sfânt” de la Vatican

„Anul Sfânt”, numit și Anul Jubiliar, este o perioadă specială de pace, rugăciune, iertare și reînnoire spirituală pentru Biserica Catolică, celebrată o dată la 25 de ani.

În anul 2025, Vaticanul organizează acest „An Sfânt” care începe pe 24 decembrie 2024, cu deschiderea Porții Sfinte a Bazilicii Sfântul Petru, și se va încheia pe 6 ianuarie 2026. În această perioadă, milioane de pelerini din întreaga lume vin la Roma pentru a participa la slujbe, conferințe, concerte și alte evenimente dedicate iertării păcatelor și reînnoirii spirituale.

Anul Sfânt are o semnificație biblică și tradițională, fiind un timp de iertare, reconciliere și speranță, în care credincioșii pot obține indulgențe, adică iertarea păcatelor. Este și o ocazie de mobilizare a comunității pentru acte de milostivire și rugăciune, un moment important pentru comunitatea catolică universală.

