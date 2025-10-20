Produsul de la Lidl de 99,99 de lei pe care orice român îl folosește zilnic

Produsul folosit zilnic de orice român

Produsul pe care toți românii îl folosesc este periuța de dinți cu ultrasunete.

Foto: Lidl.ro

Periuța de dinți este capabilă de până la 40.000 de mișcări pe minut și include 3 programe de curățare. Totodată, în pachet se află și cutia de transport, stația de încărcare, dar și 3 capete de rezervă, conform Gadget.ro.

Alte produse disponibile sunt capetele de schimb pentru periuța de dinți, la 19,99 lei, accesoriile de baie, la prețul de 17,99 lei, dar și peria de păr, care se regăsește la prețul de 9,99 lei.

Electrocasnice și accesorii casnice

De joi, 23 octombrie, până duminică, 26 octombrie, românii pot regăsi următoarele produse:

Aspiratorul vertical, de tip 2 în 1, la prețul de 339 lei. Conform Gadget.ro, în pachet este inclus și un sistem de prindere în perete, iar bonul se poate înregistra în aplicația LIDL Plus, pentru a avea la îndemână garanția pe 3 ani. Sunt două viteze, Mod Boost și mod ECO, iar recipientul de praf are 600 ml. Autonomia este de până la 45 minute în modul Eco și până la 25 minute în modul Boost.

Foto: Lidl.ro

De asemenea, pe listă se numără și husa pentru masa de călcat, la prețul de 17,99 lei, un fier de călcat cu talpă ceramică, dar și un uscător electric pentru încălțăminte.

Difuzor arome cu lumină ambientală

De luni, 20 octombrie, până pe 26 octombrie, românii pot cumpăra acest difuzor arome cu lumină ambientală, la 59,99 lei. Include un ulei esențial, are funcție de temporizator (1h, 3h, 6h), dar și funcție de alternare ambientală a culorilor.

Foto: Lidl.ro

Articole Parkside

În perioada 23 octombrie-26 octombrie, românii pot cumpăra un șlefuitor, la prețul de 129 lei, care are funcție integrată de aspirare și cutie detașabilă de colectare a prafului.

Un alt produs este bormașina 3 în 1, cu percuție, la 179 lei, care are o lampă de lucru cu LED integrată. Alte produse disponibile sunt trusa burghie, la 39,99 lei, un compresor, la 149 lei, dar și un fierăstrău pendular, la 119 lei.

Foto: Lidl.ro

Ce ascunde logo-ul Lidl

Logo-ul Lidl ascunde un detaliu neobservat până acum: un câine care cântă la pian! Descoperirea a devenit virală pe TikTok, strângând milioane de vizualizări. Reprezentanții lanțului au confirmat, în glumă, existența „câinelui muzician” în logo și un video animat pe Instagram, relatează Blesk. Iluzia optică a stârnit entuziasm în rândul internauților.



