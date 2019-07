De Dragoș Tănase,

Acesta a precizat că videoclipul este al treilea eveniment dintr-o serie care a început în urmă cu o lună.

„Totul a început în timpul examenlor, cu un poster intitulat ‘We can do it’ (un poster celebru din din al Doilea Razboi Mondial), sub care am scris ‘Take the fucking BAC’, adică… ‘Ia naiba BAC-ul/Fă orice si ia Bacalaureatul!’. A fost afișat la intrarea în școală și postat pe Internet”…



Dan Chicoș, profesor la Liceul „Ion Neculce” din Târgu Frumos