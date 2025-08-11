Vremea se răcește treptat în Banat

În intervalul 11-17 august, temperaturile maxime se vor situa între 34 și 36 de grade, cele mai scăzute valori fiind înregistrate în data de 12 august. După 17 august, valorile termice vor începe să scadă treptat, iar până la finalul perioadei de prognoză media maximelor va coborî spre circa 32 de grade.

Minimele vor începe în jurul a 19 grade, vor scădea până spre 15 grade în noaptea de 12 august, apoi vor crește la circa 18 grade în noaptea de 14 august, temperatură relevantă și pentru perioada 15-18 august.

După noaptea de 18 august, vremea se va răcori ușor, iar temperaturile minime vor ajunge în medie în jurul a 16 grade până la finalul intervalului. Probabilitatea de ploi rămâne redusă.

Vremea se răcește și în Crișana

Vremea va fi călduroasă în primele zile ale intervalului, cu temperaturi maxime medii în jurul a 32 de grade. Încălzirea va continua, devenind caniculară între 14 și 17 august, când media maximelor va ajunge la 35-36 de grade.

După 17 august, se estimează o răcire, astfel că media maximelor va scădea până în jurul a 30 de grade la finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză.

Temperaturile minime vor porni de la aproximativ 19 grade, vor scădea până în jurul a 14 grade în noaptea de 12 august, apoi vor crește spre 18 grade în nopțile de 16 și 17 august.

După noaptea de 17 august, valorile minime vor scădea ușor, ajungând la circa 15 grade în ultima zi a intervalului. Probabilitatea de ploi va rămâne redusă.

Prognoza meteo pentru două săptămâni în Transilvania

În perioada 11-17 august, maximele se vor situa între 29 și 33 de grade, cu variații ușoare de la o zi la alta și cele mai scăzute valori în primele două zile ale intervalului. După 17 august, temperatura va începe să scadă, iar până la finalul perioadei media maximelor va coborî spre circa 28 de grade.

Temperaturile minime vor porni de la aproximativ 16 grade, vor scădea până la 13 grade în noaptea de 13 august, după care vor oscila între 13 și 14 grade până la finalul prognozei. Probabilitatea de ploi va crește ușor în a doua săptămână a intervalului.

Cum va fi vremea la final de august în Maramureș

La începutul intervalului, media maximelor va fi de 30 de grade, apoi va crește spre 34-35 de grade în perioada 13-16 august. După 16 august, temperaturile vor scădea treptat, iar până la finalul prognozei media maximelor va ajunge la 28-29 de grade.

Temperaturile minime vor porni de la aproximativ 18 grade, vor coborî până la 13 grade în noaptea de 12 august, apoi vor crește din nou, atingând 16-17 grade între 15 și 17 august.

După noaptea de 17 august, media minimelor va scădea la circa 14 grade până la finalul intervalului. Probabilitatea de apariție a ploilor va crește în a doua săptămână de prognoză.

Vremea se răcește și în Moldova la final de august

În primele două zile ale intervalului, media maximelor va fi de 27 de grade, urmând ca pe 17 august să crească până spre 32 de grade. După această dată, temperaturile vor începe să scadă, iar până la sfârșitul perioadei de prognoză media maximelor va ajunge la circa 28 de grade.

Temperaturile minime vor porni de la aproximativ 19 grade, vor coborî la 13-14 grade în noaptea de 12 august, apoi vor urca până la 16 grade în noaptea de 18 august — valoare ce va rămâne relevantă pentru restul intervalului 19-24 august. Probabilitatea apariției ploilor va crește în a doua săptămână a intervalului.

Dobrogea nu scapă de caniculă

La începutul intervalului, media maximelor va fi de 32 de grade, scăzând până spre 29 de grade în ziua de 12 august. După această dată și până la finalul perioadei, se vor înregistra ușoare alternanțe termice, astfel că media maximelor va oscila între 30 și 32 de grade.

Temperaturile minime vor începe în jurul valorii de 20 de grade și, cu mici variații de la o noapte la alta, se vor menține între 18 și 19 grade pe tot parcursul intervalului de prognoză. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Temperaturi ridicate și caniculă extremă în Muntenia

La începutul intervalului, vremea va fi caniculară, cu temperaturi maxime medii în jurul a 35 de grade. Ulterior, se va răci semnificativ, astfel că în ziua de 12 august maximele vor scădea la 31-32 de grade. După aceasta, până la finalul perioadei, vor fi variații ușoare de la o zi la alta, iar media maximelor va oscila între 33 și 35 de grade.

Temperaturile minime vor porni de la aproximativ 19 grade și vor scădea spre 16 grade în noaptea de 17 august. După această dată, variațiile termice vor fi nesemnificative, media minimelor menținându-se între 17 și 18 grade până la sfârșitul intervalului. Probabilitatea apariției ploilor va rămâne redusă.

Caniculă în Oltenia, până la finalul lunii august

La începutul intervalului, vremea va fi caniculară, cu temperaturi maxime medii în jurul a 39 de grade. Ulterior, se va răci semnificativ, astfel că în ziua de 12 august maximele vor scădea la 32-33 de grade. După această dată și până la sfârșitul perioadei de prognoză, vor fi variații ușoare de la o zi la alta, iar media maximelor se va menține între 34 și 35 de grade.

Temperaturile minime vor oscila între 18 și 20 de grade pe parcursul întregului interval de două săptămâni. Probabilitatea apariției ploilor va rămâne redusă.

Cum va fi vremea la Munte

În intervalul 11-17 august, maximele vor oscila între 21 și 24 de grade, cu variații ușoare de la o zi la alta. După 17 august, vremea se va răci treptat, iar media maximelor va scădea până la 19-20 de grade până la sfârșitul perioadei de prognoză.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, cele mai ridicate valori înregistrându-se în prima noapte a intervalului. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare la începutul intervalului, urmând să scadă în a doua săptămână.

