Cod portocaliu de caniculă în 11 județe

Duminică, 11 județe se află sub avertizare Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade Celsius. Acestea sunt: Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.

În aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cod galben în alte zone

Alte 18 județe și municipiul București se află sub avertizare Cod galben de caniculă. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Conform news.ro, în aceste zone «indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități».

În seara zilei de duminică, județele Botoșani, Iași și Vaslui vor fi afectate de vânt puternic. ANM a emis o avertizare Cod galben, valabilă de la ora 21.00 până luni la ora 6.00. Se așteaptă rafale de vânt de 50-60 km/h.

Situația se agravează luni

Luni, situația meteorologică se va înrăutăți în unele zone. Județele Mehedinți și Dolj vor fi sub avertizare Cod roșu, cu temperaturi care pot atinge 41 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează: Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea vor fi sub Cod portocaliu luni, cu temperaturi maxime de 37-39 grade Celsius. Alte nouă județe și Capitala vor fi sub Cod galben de caniculă.

În plus, șase județe vor fi afectate de vânt puternic luni. Este vorba despre Galați, Brăila, vestul județului Ialomița și zonele joase ale județelor Vrancea, Buzău și Prahova, unde rafalele de vânt pot atinge 70 km/h.

Situația în București

În Capitală, temperatura maximă va fi în jurul valorii de 37 grade Celsius duminică, scăzând ușor luni la aproximativ 35 grade. Se așteaptă nopți tropicale, cu minime între 16 și 21 grade.

ANM recomandă populației să ia măsuri de precauție în perioadele cu temperaturi ridicate și să urmărească actualizările meteorologice.

