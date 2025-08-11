Vladimir Soloviov, cunoscut ca principalul propagandist al regimului condus de Vladimir Putin, a amenințat duminică Azerbaidjanul cu o „operațiune militară specială” împotriva sa. Termenul de „operațiune militară specială” este folosit de regimul de la Kremlin pentru a evita cuvântul război.

Amenințări la adresa Azerbaidjanului și acuzații fără dovezi la adresa europenilor

Potrivit lui Soloviov, există posibilitatea ca Vladimir Putin și Donald Trump să ajungă la un acord în timpul întrevederii programate între ei pentru vineri în Alaska, dar asta nu înseamnă că Rusia își va opri imediat războiul din Ucraina. Pe lângă Ucraina, propagandistul Kremlinului susține că Rusia mai are „o problemă foarte mare”, și anume Azerbaidjanul, care este situat aproape de bazele NATO din Turcia.

„Acest lucru este atât de periculos încât, dacă îl luăm în considerare din punct de vedere geopolitic, poate duce la consecințe încât s-ar putea să nu asistăm la ultima operațiune militară specială a generației noastre”, spune Soloviov.

În timp ce amenință direct Azerbaidjanul și indirect Turcia, propagandistul rus aruncă vina pe europeni, care pesemne ar fi „interesați să aibă un război”. Este o acuzație-fumigenă clasică lansată de Kremlin pentru a manipula lumea și a-și ascunde intențiile ostile.

Ilham Aliev vrea ca Vladimir Putin să prezinte scuze publice pentru doborârea avionului de pasageri

Relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan s-au înrăutățit de la sfârșitul anului trecut, după doborârea unui avion de pasageri al unei companii azere. Este vorba de al doilea avion de pasageri doborât de Rusia pe fondul războiului din Ucraina, după lovirea zborului MH17 în vara anului 2014. Liderul azer Ilham Aliev i-a cerut lui Vladimir Putin să-și prezinte scuze publice, nu doar private, pentru atacul deliberat soldat cu 38 de morți, dar liderul de la Kremlin a refuzat să facă acest lucru.

Situația s-a agravat la sfârșitul lunii iunie, când autoritățile ruse au arestat membri ai diasporei azere din Ekaterinburg pentru presupuse crime comise acum câteva decenii, iar doi dintre suspecți – frații Ziaddin și Husein Safarov – au fost omorâți în detenție. Autoritățile azere au denunțat aceste crime și au efectuat raiduri la sediul de la Baku al unui organ de propagandă al Moscovei, Sputnik, unde au arestat spioni ruși.

Ulterior, Ilham Aliev a îndemnat Ucraina „să nu accepte ocupația” rusă și s-a arătat dispus să o ajute cu arme. Această decizie a fost luată în calcul după ce Rusia a atacat un depozit al companiei azere de petrol și gaze SOCAR din regiunea Odesa, precum și o stație prin care Azerbaidjanul furnizează gaze Ucrainei. Ilham Aliev a condamnat aceste atacuri în timpul unei conversații telefonice purtate în weekend cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Un fost autor de discursuri pentru Putin denunță amenințările la adresa Azerbaidjanului

Bloggerii militari ruși au cerut la rândul lor un război împotriva Azerbaidjanului ca răspuns la îndemnul lui Aliev către ucraineni „să nu se predea niciodată” și la decizia autorităților de la Baku de a da în judecată Rusia pentru doborârea avionului de pasageri al companiei AZAL.

„Ce a făcut Azerbaidjanul pentru a-l amenința cu arme? Au invadat cumva Rusia? Au tras asupra grănicerilor noștri? Au doborât un avion rusesc? Nu, au decis să se adreseze unei instanțe internaționale cu o plângere împotriva Rusiei. În plus, au spus că, în opinia lor, Ucraina nu ar trebui să renunțe la teritoriile sale”, a comentat atunci politogolul Abbas Galliamov, un fost autor de discursuri pentru Vladimir Putin, denunțând o reacție „isterică”.

