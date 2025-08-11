Anunțul cu privire la denunțarea atacurilor aeriene asupra unor instalații azere din Ucraina a fost făcut în urma unei convorbiri telefonice între Ilham Aliev și preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ambii lideri de stat au condamnat atacurile deliberate asupra unui depozit de petrol al companiei SOCAR şi asupra unei stații utilizate pentru transportul gazului azer către Ucraina.

Săptămâna trecută, armata rusă a luat la țintă un depozit al companiei azere SOCAR şi o staţie de pompare din regiunea Odesa, folosită pentru importurile de gaz natural lichefiat din Statele Unite şi Azerbaidjan.

Atacurile au avut loc după ce Ucraina a efectuat primul transport de probă de gaz azer prin ruta Transbalcanică şi a anunţat intenţia de a creşte semnificativ importurile și în contextul relațiilor tensionate dintre Baku și Moscova.

Pe de altă parte, autoritățile române suspectează Rusia că a contaminat petrolul care trebuie să ajungă în țara noastră prin conducta din Azerbaidjan. În aceste condiții, Ministerul Energiei a declarat stare de urgență în aprovizionarea cu țiței.

În pofida acestor atacuri și sabotaje rusești, Aliev a transmis că Azerbaidjanul își va continua cooperarea energetică cu Ucraina.

În plus, un oficial de la Baku a anunțat că Azerbaidjanul ia în considerare să ridice embargoul asupra livrărilor de arme către Ucraina, relatează Caliber.az.

O decizie în acest sens va fi luată dacă Rusia își va continua politica agresivă împotriva intereselor azere, a precizat oficialul respectiv.

