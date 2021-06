Casa cu pricina a fost evaluată la peste 550.000 de euro. Ea are acum pereții distruși, iar în jurul ei este împrăștiat molozul, lucru care i-a nemulțumit pe vecini.

„Mă aflam la 250 de kilometri de casă”

Proprietarul, care a cumpărat imobilul anul trecut, a declarat pentru LeicestershireLive că el și constructorul cu care lucrase aveau o dispută cu privire la bani.

„Constructorul a început lucrările în februarie, pentru că ne-am dorit o extindere a spațiului. Am vrut un etaj în plus, un acoperiș nou și instalații noi, din materiale ecologice. Din păcate, am ales cel mai rău constructor”, a declarat acesta pentru sursa citată.

Proprietarul a explicat că, după ce a refuzat să îi plătească constructorului 4.000 de euro, acesta a părăsit clădirea fără să finalizeze lucrările.

„Plecasem în vacanță. Mă aflam la 250 de kilometri de casă când s-a întâmplat totul. Am anunțat poliția”, a spus bărbatul, care are 40 de ani.

Nu numai proprietarul este scandalizat, ci și vecinii. Ei spun că, atunci când a venit să demoleze etajul pe care îl ridicase în plus, constructorul a stricat și trotuarul.

