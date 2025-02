Grecii au umplut străzile orașelor

Pe 28 februarie 2023, 57 de persoane și-au pierdut viața într-o coliziune între un tren de pasageri și unul de marfă lângă defileul Tempi. La doi ani distanță, o anchetă recentă a arătat că problemele de siguranță care au dus la tragedie nu au fost încă remediate.

#Athens on strike again: Thousands have gathered at Syntagma and Propylaea on the 2nd anniversary of the deadly Tempi train crash. A total of 264 demonstrations are planned across #Greece, with 125 more worldwide.#28_Φλεβαρη #τεμπη_εγκλημα #Τεμπη_δικαιωση #Δεν_Εχω_Οξυγονο pic.twitter.com/EDOiJZSKKw — Vedat Yeler (@vedatyeler_) February 28, 2025

Printre victimele accidentului feroviar tragic din 28 martie 2023 a fost și un român. „Înainte de trenul ăsta mai era un tren și nu găsise loc. S-a dus în gară să cumpere bilet și nu mai erau locuri în trenul ăla, înainte de ăsta”, a povestit la acel moment Gina Tudor, mătușa lui Ionuț, românul mort în accident.

Demonstrații ample au fost organizate în zeci de orașe. Zborurile interne și internaționale au fost suspendate, iar transportul maritim și feroviar a fost oprit. Controlorii de trafic aerian, navigatorii, mecanicii de tren, medicii, avocații și profesorii au participat la o grevă de 24 de ore.

În Atena, zeci de mii de persoane s-au adunat în Piața Syntagma sub supravegherea poliției. Protestele reflectă nemulțumirea crescândă față de gestionarea situației de către autorități.

Criticile aduse guvernului în timpul protestului

Guvernul premierului Kyriakos Mitsotakis este acuzat că nu a inițiat o anchetă parlamentară privind responsabilitatea politică. Executivul neagă orice faptă ilegală și susține că investigația ține de competența sistemului judiciar.

„Guvernul nu a făcut nimic pentru a se face dreptate”, a declarat Christos Main, un muzician de 57 de ani prezent la mitingul din Atena. „Acesta nu a fost un accident, a fost o crimă”, a adăugat el, conform Reuters.

O altă protestatară, Evi, a spus că se află acolo „pentru a plânge morții, dar și pentru că guvernul a încercat să mușamalizeze lucrurile”.

Ξεκίνησαν οι συγκρούσεις στο Σύνταγμα και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι φωνάζουν συνθήματα ενάντια στον Μητσοτάκη.#Τεμπη #28φλεβαρη pic.twitter.com/OHMJ26r95R — Chris Avramidis (@chris_avramidis) February 28, 2025

Reacția autorităților

Într-o postare pe Facebook, premierul Kyriakos Mitsotakis a promis că guvernul va depune eforturi pentru modernizarea și securizarea rețelei feroviare.

„În acea noapte, am văzut cea mai urâtă față a țării în oglinda națională”, a scris el despre noaptea accidentului. „Erori umane fatale s-au intersectat cu insuficiențele cronice ale statului”, a adăugat premierul.

Opoziția cere demisia guvernului, acuzându-l de mușamalizarea probelor. Săptămâna viitoare, parlamentul ar urma să dezbată înființarea unei comisii pentru investigarea posibilei responsabilități politice în dezastru.

Impactul tragediei asupra societății

Un sondaj recent realizat de agenția Pulse arată că 82% dintre greci consideră accidentul feroviar drept una dintre cele mai importante probleme ale țării. 66% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți de investigațiile privind tragedia.

Clashes broke out in Athens: Greece is experiencing one of the largest general strike mobilizations in years. Hundreds of thousands of workers have filled the streets of Athens. Workers are clashing with the police in front of the Greek parliament. https://t.co/jRIxxuZcOT pic.twitter.com/dn9yLkJcqo — H D (@hussedogru) February 28, 2025

Protestele reflectă și neîncrederea generală în guvern, accentuată de criza datoriilor din 2009-2018, când milioane de greci au suferit tăieri de salarii și pensii, iar serviciile publice au fost subfinanțate.

În memoria celor dispăruți, numele victimelor au fost scrise cu spray roșu pe pavajul din fața Parlamentului. Mulți elevi au mers la școală îmbrăcați în negru, iar alții au eliberat baloane negre.

Studenții au scandat „Trimite-mi un mesaj când ajungi”, ultimele cuvinte pe care multe rude le-au transmis victimelor. Pancarte cu mesajul „Nu am oxigen” au fost purtate de protestatari, amintind de apelul disperat al unei femei către serviciile de urgență.

În timp ce Grecia comemorează această tragedie națională, societatea cere în continuare răspunsuri și măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de dezastre în viitor. Investigațiile și dezbaterile politice din perioada următoare vor fi cruciale pentru restabilirea încrederii populației în instituțiile statului.

