La coaliție au fost prezenți aproximativ 14 politicieni, inclusiv președinții partidelor, este vorba despre premierul Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Dominic Fritz (USR) si Varujan Pambuccian (minorități).

Unul dintre participanții la discuțiile care au început la ora 14.00 și s-au terminat după aproximativ 3 ore a acceptat să povestească pentru Libertatea ce s-a întâmplat, sub protecția confidențialității.

„Ne-am adunat la Guvern și, ca de obicei, la început se face ordinea de zi, unde fiecare partid spune ce subiect vrea să se abordeze. Cei de la PSD, reprezentați de domnii Sorin Grindeanu (n.red. – președinte interimar) și Marian Neacșu (n.red. – vicepremier), respectiv doamna Olguța Vasilescu (n.red. – unul dintre cei mai influenți social-democrați), ne-au anunțat încă de la început că la ora 16.00 vor pleca. Evident, am început cu pachetul de administrație locală, care este subiectul fierbinte”, a precizat persoana din interior, la scurt timp după terminarea ședinței, pentru Libertatea.

Și a continuat să explice: „Discuția pe pachetul de administrație a durat aproximativ o oră și jumătate, după care s-a trecut la subiectul schimbării rangului localităților și comunele care trebuie să devină orase, totul pe baza unei statistici venite de la Cseke Attila (n.red. – ministrul Dezvoltării)”.

La ora 16.00, a povestit sursa, cei de la PSD și-au luat rămas bun, s-au ridicat de la masă și au plecat, așa cum anunțaseră de la început. „După ce au plecat, s-a mai discutat un pic despre reducerea la 300 a numărului de parlamentari și s-a trecut la alegerile de la București”, a spus politicianul.

În acest context, cei de la minorități au remarcat că „nu putem să luăm o decizie despre alegerile la București fără PSD”, moment în care președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avut o replică spontană, potrivit sursei Libertatea: „Păi nici fără PSD nu putem lua o decizie, nici cu PSD nu putem lua o decizie”.

Întrebat cum a reacționat Ilie Bolojan, care este premier și președinte al PNL, politicianul a răspuns: „Nu a avut nicio reacție, nu a spus nimic, pentru că este obișnuit cu astfel de lucruri. Nu a schițat niciun gest”.

Guvernul condus de Bolojan nu a stabilit încă data alegerilor din Capitală, pentru că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu s-a opus ca alegerile să fie organizate în acest an. Libertatea a anunțat în premieră, încă din august, că PSD vrea amânarea alegerilor la primărie pentru 2026.

În ceea ce privește sondajele de opinie, cel mai recent, publicat pe 31 august de Avangarde, spune că Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate. Viceprimarul Stelian Bujduveanu (PNL) a devenit primar interimar al Capitalei după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României în luna mai.

