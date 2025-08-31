Astfel, Daniel Băluță ar primi 25% dintre voturi, la fel ca Ciprian Ciucu. Pe locul 3 este Cătălin Drulă (USR), urmat de Anca Alexandrescu (independentă).

Rezultatele complete:

Daniel Băluță, PSD – 25%

Ciprian Ciucu, PNL – 25%

Cătălin Drulă, USR – 20%

Anca Alexandrescu, independentă – 18%

Vlad Gheorghe, DREPT – 5%

Ana Ciceală, SENS – 2%

Octavian Berceanu, independent – 2%

Așa arată sondajul Avangarde integral

Sondajul a fost realizat telefonic (CATI) în București, între 22–30 august 2024, pe un eșantion de 1.070 de persoane adulte (18+), în București. Marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Până acum au mai apărut două sondaje. Primul a fost cel al CURS, publicat pe 24 august, care arăta că Daniel Băluţă (PSD) este favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR). Pe locul trei, la egalitate, erau dați Ciprian Ciucu (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL). La scurt timp, și PNL a dat publicității un sondaj realizat de INSCOP Research. Și în sondajul liberalilor, Daniel Băluță era primul, dar era urmat de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu / George Simion și Cătălin Drulă.

Foarte important, PSD nu dorește ca alegerile la Primăria Capitalei să aibă loc în toamna acestui an, cum vor celelalte partide, așa cum a dezvăluit recent Libertatea, ci abia în primăvara lui 2026.

În privința candidaților, lucrurile stau astfel. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a explicat că nu va candida în acest an pentru că are de terminat două mari proiecte în sectorul pe care îl conduce.

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, nu a exclus candidatura, ci doar a spus că nu este momentul.

Iar Cătălin Drulă a transmis că va candida susținut de USR, fostul președinte al partidului afișându-se și cu președintele Nicușor Dan, dar deocamdată nu a făcut anunțul oficial.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.

