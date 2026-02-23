Ministrul de finanțe: „Nu am luat în calcul creșterea TVA”

„Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, şi în septembrie, şi în octombrie, şi în noiembrie, şi în decembrie, şi o spun şi astăzi: nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecţia bugetară care este în lucru astăzi şi nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, în 2026. Bineînţeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară”, a răspuns Alexandru Nazare.

Referitor la majorarea TVA, ministrul finanțelor a precizat: „Nu am luat în calcul o astfel de creştere la construcţia bugetului”. „Ne străduim foarte mult să construim un buget responsabil. Un buget responsabil înseamnă cheltuieli evaluate corect, nu subevaluate, şi venituri evaluate corect, nu supraevaluate”, a punctat el.

Alexandru Nazare este ministru de finanțe în Guvernul Bolojan din iunie 2025. El a mai fost ministru de finanțe și în perioada 2020-2021.

România are o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB pentru acest an, a spus premierul Bolojan

România a intrat în 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB. În acest context, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit pe 19 februarie, la Palatul Victoria, cu o delegație a Agenției de rating Moodys, în prezența ministrului finanțelor, Alexandru Nazare. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce Agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, evitând însă retrogradarea în categoria nerecomandată investitorilor, în contextul în care bugetul pe 2026 nu este încă aprobat.

Foarte important, ratingurile acordate de agenții de evaluare precum Standard & Poors, Fitch și Moodys influențează direct costurile de finanțare ale statului, fiind un indicator al credibilității economice. Un rating stabil sau îmbunătățit înseamnă dobânzi mai mici, încredere sporită a investitorilor și condiții mai avantajoase de finanțare pentru economie.

Proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o țintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului, în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor, având în vedere faptul că până la 31 august 2026 România va închide proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Premierul Ilie Bolojan, pe 19 februarie:

Mai amintim că datoria brută guvernamentală generală a crescut rapid în ultimii doi ani, iar Fitch estimează că la finalul lui 2025 era de aproape 59% din PIB, peste media curentă de 56% din țările cu rating „BBB”. Agenția se așteaptă ca ponderea datoriei în PIB să crească la 63% în 2027.

