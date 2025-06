Maternitatea din Odesa a fost lovită de o dronă Shahed

Atacul a început puțin după miezul nopții. Dronele rusești de tip Shahed au bombardat zone importante din orașul Odesa. Una dintre clădirile afectate este o maternitate, potrivit primarului Ghenadi Truhanov.

Fucking orcs 🤬 the capital Kyiv is burning!! 10th June 2025.



In Odesa they hit a maternity hospital, I have no words, THIS IS GENOCIDE.



When will people care? 💔 pic.twitter.com/8UsL5InvUf — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) June 10, 2025

„Administrația clădirii a fost afectată, dar, din fericire, nu sunt victime printre personalul medical sau pacienți”, a anunțat edilul.

Locuințe distruse și o stație de ambulanță făcută praf

Cea mai gravă situație a fost în zona rezidențială, unde dronele au distrus un bloc de locuințe. Un bărbat de 59 de ani a murit în urma exploziei, iar alți trei oameni au fost răniți.

În același timp, clădirea stației de ambulanță din oraș a fost complet distrusă. Mai multe mașini de salvare au fost grav avariate și a izbucnit un incendiu de proporții.

Overnight, Russia launched what is likely to be the largest drone attack in history against the Ukrainian capital of Kyiv as well as the coastal city of Odesa, with hundreds of one-way attack drones targeting primarily homes, apartment buildings, and other civil infrastructure… pic.twitter.com/CXlJEdb6U4 — OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2025

„Pompierii și echipele de salvare au intervenit imediat. Situația a fost ținută sub control, dar pagubele sunt majore”, a declarat Oleg Kiper, guvernatorul regiunii.

În aceeași noapte, capitala Ucrainei, Kiev, a fost atacată masiv cu rachete și drone. Potrivit autorităților locale, mai multe explozii s-au auzit în cartiere diferite ale orașului, iar în unele locuri au izbucnit incendii.

Mesaj provocator de la Kremlin

La scurt timp după atacuri, Vladimir Medinski, un oficial de la Kremlin, a spus într-o declarație publică că „Rusia trebuie să lovească Kievul și Liov cu Oreshnik”.

Oreshnik este o armă de atac aflată în dezvoltare, iar declarația a fost interpretată drept o amenințare directă la adresa orașelor mari din vestul și centrul Ucrainei, deși lumea întreagă privește cu speranță că acest conflict se va încheia.

My city Odesa this night. I can still hear the sirens of ambulances.

Morally bankrupt ruzzia bomb civilians at nights to kill them. Even if I die tomorrow, my country did everything right. It protected its people from being killed and bombed military objects. Im just sorry that… pic.twitter.com/ugwMlbV0ah — Тетяна Кагітіна NAFO member (@tatyanaodesssa) June 10, 2025

Autoritățile ucrainene încearcă să repare rapid infrastructura afectată și să acorde ajutor răniților.

„Pagubele sunt extinse, evaluarea completă a distrugerilor o vom face dimineață”, a spus primarul din Odesa.

