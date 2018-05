Multă lumea a așteptat reacția lui Dragoș Pătraru, după audierea Doinei Gradea în Comisia de cultură a Camerei Deputaților de marți, 8 mai, în care a explicat, printre altele de ce a numit un reporter ”cap de porc”. ”E o uzanță a colegilor din media de a-și atribui porecle, și eu am”, a spus șefa SRTV, după ce a citit o declarație în fața reprezentanților Puterii.

Opoziția, care cere deja demisia Doinei Gradea, a decis să părăsească lucrările, după ce PSD a votat ca Doina Gradea să fie audiată fără a i se adresa întrebări.

Tot astăzi, Dragoș Pătraru – care va fi audiat săptămâna viitoare în Parlament – a reacționat pe pagina sa de Facebook, prin două mesaje:

“Uau! Practic, ce se întâmplă acum în Comisia de Cultură este mult mai grav pentru democrație decât comportamentul doamnei Doina Gradea față de angajații SRTV. Incredibil! S-a votat, la propunerea Dianei Tușa, de la PSD, cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere, ca doamna Gradea să spună ce are de spus și apoi să plece, FĂRĂ să i se poată adresa întrebări. Nici Coldea n-a reușit asta, fabulos! Eu refuz să cred că așa ceva se întâmplă. Cum am spus și în emisiune, Ceaușescu ar fi invidios, fete și băieți! :) Acum, merg la Comisia de Etică din TVR. Sper că aici nu se dorește punerea batistei pe țambal” – a scris el, inițial, după care a revenit, ajutat și de imaginile surprinse de colega noastră Valentina Postelnicu.

Dragoș Pătraru chiar a fost amenințat de TVR cu închiderea emisiunii “Starea Nației”… “dacă mai vorbim ceva prostii”, a susținut el.

Doar că Dragoș Pătraru a amenințat chiar el cu plecarea de la TVR, dacă „lucrurile nu se vor schimba”!

Revenind la audierea președintelui director general al SRTV, aceasta s-a referit în Comisie la scandalul în care a fost implicată, prin publicarea de către Dragoș Pătraru a unor stenograme, în care vorbește despre reporterii din televiziunea publică.

”Declarația mea este următoarea: în șapte luni, de câte am fost numită director general interimar și apoi președinte al SRTV, am fost permanent criticată de anumiți oameni din media, fără drept de apel și fără un motiv concret. Am fost jignită continuu, profesional, de aceiași oameni (…) Toate acestea în numele dreptății, a libertății de exprimare, a dreptului de a critica. (…) Dacă eu, ca orice om, comentez în discuții private, așa cum toți colegii din media o fac, sunt blamată total, crucificată și nimeni nu se întreabă cum e posibil să mai fim ascultați, înregistrați nelegal, la aproape 30 de ani de la Revoluție”, a spus Doina Gradea.

“Înregistrările care au stat la baza montajului înregistrat și prezentat de domnul Dragoș Pătraru pe blogul personal, lipsindu-mă astfel de posibilitatea legală de a solicita un drept la replică, sunt fapte care pot conduce la ideea săvârșirii de violare a vieții private”, a mai spus ea.