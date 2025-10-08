Sub semnul îndoielii

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a răspuns de ce a fost emis codul roșu de ploi și de ce au fost luate măsuri serioase de precauție. El precizează că atunci când se primește un cod, se vor lua măsuri în funcție de acesta, iar faptul că nu s-a produs o catastrofă îl bucură.

Acesta a explicat că aceste coduri nu le stabilește DSU sau MAI, ci experți ai Agenției Naționale de Meteorologie (ANM), ai celor de la Apele Române și ai Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

„Ce înseamnă aceste coduri? Experții din ANM stau, analizează modele, fac calcule, văd cantitățile de apă care se bănuiește că urmează să cadă, cele prognozate, ce înseamnă că nu va fi farmacie, 100%, atât va cădea, dar este o prognoză, deci vor fi apropiate de cantitățile respective, analizează ce impact poate să aibă pe perioadă de timp în care va cădea cantitatea respectivă de apă, o combină cu o analiză pe vânt, pe alți parametri, care e de specialitatea dânșilor. După aceea, ei emit codul. Codul ajunge la noi”, a pecizat ședul DSU.

Sunt două categorii de coduri. Coduri care prevăd o perioadă lungă din timp, cum a fost acum situația, și codurile care vin în regim de urgență, now-casting sau coduri imediate, când trebuie să reacționezi imediat. S-a întâmplat o modificare meteo rapidă și a produs o situație care poate să ducă la un impact major.

„În secunda în care ANM-ul a stabilit aceste coduri, noi avem unele proceduri, planuri, modalități de pregătire și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Nu e obligatoriu să se producă. Ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Acest impact, dacă este cod roșu sau chiar și cod portocaliu, poate să fie unul foarte major. Sub incidența codurilor portocalii, am avut uneori viituri care au omorât oameni, deci noi nu putem să nu luăm în serios un cod roșu sau un cod portocaliu, emis de experții de la Agenția Națională de Meteorologie”, a adăugat el.

Comunicarea către populație

Pregătirea se face la diferite niveluri. „Avem comitetele județene pentru situații de urgență și cel al municipiului București, care se întrunesc și iau decizii pe măsurile care se iau acolo și sunt și acolo proceduri. Trebuie să fie anunțate toate UAT-urile, trebuie să fie permanență, trebuie să fie totul rezolvat, astfel încât, dacă se întâmplă ceva, comunicarea și rezolvarea problemelor pentru a proteja populația să fie una cea mai rapidă”, potrivit DSU.

În paralel, se face comunicarea către populație.

„Se explică populației ce se întâmplă, ce se va întâmpla, cum va fi situația, ce riscuri sunt, cum se pregătesc. Aceste mesaje, bineînțeles, le dă ANM-ul prin ieșiri în media, prin explicații. Le dăm și noi prin ieșiri în mass-media, prin explicații, pe rețelele de socializare, pe aplicația DSU, pe conturile MAI, DSU, IGSU și așa mai departe, inclusiv pe conturile județene ale inspectoratelor județene, ale prefecturilor. Se face o comunicare intensă, astfel încât populația să știe ce risc vine”, a mai precizat Arafat.

Nu a avut loc scenariul cel mai rău

Șeful DSU spune, că în acest caz, a fost luată în vedere varianta cea mai negativă.

„Noi am mai avut coduri roșii și acum o săptămână. E adevărat, era și vânt atunci și am văzut că acel cod roșu de acum o săptămână n-a produs un impact major în România. Dar lângă România, în Bulgaria, codul roșu a venit cu un fenomen la care nu s-au așteptat autoritățile din Bulgaria și a apărut un fenomen cu ploi de peste 200 de litri pe metru pătrat, trei decese, dintre care un polițist, o localitate devastată. Deci acest lucru s-a întâmplat chiar în vecinătatea noastră”, a explicat el.

„Acum a venit din nou un cod roșu. Este normal să fim preventivi, să ne pregătim, să emitem avertismentele, avertizările către populație, să explicăm populației cum se protejează și să se ia anumite măsuri preventive”, a mai spus acesta.

De ce s-a luat măsura de închidere a școlilor?

Șeful DSU a explicat de ce s-a luat măsura de închidere a școlilor. Primele măsuri luate pe închiderea școlilor au fost la Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Constanța, urmat de Ialomița, urmat de Călărași, Giurgiu, după care Ilfov și București.

„Acum, haideți să luăm ipotetic situațiile. Spunem că nu s-a întâmplat nimic. STS-ul ne dă niște date că până la ora 10:00, doar de la 21:00 ieri seara până la 10 dimineață, pe București-Ilfov au fost peste 1.500 de apeluri pe 112, corelate cu codul meteo. Nu știu cifra finală care o să fie și care o să ne-o dea mai târziu. În București au căzut copaci, inclusiv peste o mașină în deplasare, unde, din fericire, nu s-a întâmplat nimic cu pasagerii din mașină. Aici nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Noi putem să spunem, probabil, că dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, fără să ia în considerare că este cod roșu, cei aproape de 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini în deplasare și să avem și răniți sau poate și morți. Asta n-avem cum să o spunem. Probabil că am prevenit. Dar acest lucru, din nou, nu ai cum să-l cuantifici sau să-l calculezi”, a mai spus Arafat.

Cazul persoanei care a murit în propria locuință după ce a fost lovită de un obiect care s-a desprins de pe un bloc

„Mai apar situații în care dăm imediat alerte de evacuare. O să spunem că la București n-a trebuit așa ceva. Da, n-a trebuit așa ceva! Dar acum câteva săptămâni a fost un alt caz și o persoană care stătea în casa ei, în casa ei, a fost ucisă de un obiect care s-a desprins de pe un bloc de aproape și a zburat prin geamul locuinței, care este un penthouse la ultimul etaj al unui alt bloc și persoana a fost ucisă în apartament, stând la calculator. Nimeni nu știa că acest lucru poate să se întâmple sau că se întâmplă. S-a întâmplat. Alte două persoane, acum câteva săptămâni, care se plimbau pe stradă, au fost rănite pentru că au căzut copaci peste ele. Din fericire, nu au fost ucise, dar au fost rănite”, a precizat șeful DSU.

Mesajul lui Arafat pentru cei care s-au supărat că au fost emise avertismente

El susține că este normal să fie date avertismente când experții în meteorologie spun că „e cod roșu: „Cei care se supără pe noi că am dat aceste avertismente și că am reacționat, după părerea lor, probabil exagerat, în același timp trebuie să înțeleagă că dacă s-ar fi întâmplat un singur lucru, sunt convins că ei ar fi fost primii sau erau primii care să ne critice că de ce n-am luat toate măsurile necesare. Așa că dacă stăm pe scaunul unui decident în situațiile de urgență și ne gândim care este soluția corectă când ai un cod roșu, cod portocaliu, ți se spune că vor fi cantități cât o lună în mai puțin de 24 de ore de ploi, clar că un decident care se gândește la populație, o să se gândească la măsurile de protecție și la prevenție, și nu la liniștirea populației, în sensul că Nu faceți nimic, că va fi totul bine!, ci în sensul Nu panicați! Nu vrem să vă panicăm, dar e bine să aveți 1, 2, 3… să fiți pregătiți!, lucru pe care l-am făcut!”

Exemplul Valenciei, Statelor Unite și Bulgariei

„Așa că eu înțeleg că sunt multe comentarii și multe supărări, dar vom trece și prin alte situații similare cu asta în viitor. Și acum întrebarea mea, oare care trebuie să fie reacția când ni se dă următorul cod roșu? Să nu luăm măsuri? Să nu vă recomandăm măsurile preventive? Să nu mobilizăm forțe și să spunem lasă, că o să fie ca data trecută, nu o să fie cu imapct! și să ne trezim că este cu un impact devastator? Uitați-vă ce s-a întâmplat în Valencia, uitați-vă ce s-a întâmplat în Statele Unite, uitați-vă ce s-a întâmplat în Bulgaria! Deci situații de acest gen pot să se întâmple!”, a mai precizat el.

„Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic”

„Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic. Incompetenți am fi fost dacă nu ascultam de experții de la meteo, pentru că noi nu putem decide în locul lor”, a adăugat acesta.

De asemenea, o analiză de la Centrul de Coordonare al Protecției Civile Europene a precizat că România și Bulgaria erau puse în perioada asta către posibilitatea mare de un impact major, în zonele unde sunt codurile.

„Deci asta este analiză făcută independent de Centrul de Protecție Civilă Europeană. Eram pe high probability of impact, la portocaliu puși acolo și care arată că a exista această posibilitate. Deci înseamnă totuși că interpretările din România poate că au avut o bază corectă de calcul. Faptul că nu s-a întâmplat un dezastru, o catastrofă, repet, nu ne cerem scuze pentru acest lucru, ne bucurăm că nu s-a întâmplat nimic și sperăm că și în viitor, când vom avea coduri, ne pregătim, prevenim și nu se întâmplă nimic și toată lumea rămâne acasă, sănătoasă și se întoarce acasă, sănătoasă”, a conchis Arafat.

