Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat măsuri pentru gestionarea situaţiei cauzate de codul roşu de precipitaţii. Cu toate acestea, la acest moment traficul pe aeroporturile Otopeni și Băneasa se desfășoara normal.

CNAB a implementat protocoale pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului. De asemenea, s-au stabilit proceduri pentru diverse scenarii posibile.

„Au fost stabilite toate demersurile care trebuie aplicate de personalul specializat, pentru mai multe scenarii posibile, în vederea menţinerii continuităţii activităţilor aeroportuare”, a precizat CNAB.

ANM a emis o avertizare de cod roșu pentru următoarele ore

De marți seară, Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, în zonele avertizate va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de până la 140 l/mp.

De asemenea, un cod portocaliu de ploi abundente este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 23.00. În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

O altă avertizare meteo emisă de ANM este un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 metri.

Ce este ciclonul Barbara

Ciclonul Barbara este un fenomen meteorologic care a atras atenția atât la nivel global, cât și în România, datorită intensității și efectelor sale.

Numele „Barbara” a fost folosit pentru mai multe furtuni tropicale, însă din acest an acesta desemnează două evenimente distincte: un uragan format în Oceanul Pacific și un ciclon mediteranean ce afectează Europa, inclusiv România.

În Oceanul Pacific, Barbara s-a format ca o furtună tropicală în data de 8 iunie 2025, conform Centrului Național pentru Uragane al Statelor Unite.

În doar o zi, fenomenul s-a intensificat și a devenit uragan de categoria 1, având viteze ale vântului de aproximativ 120 km/h și o presiune atmosferică centrală de 991 mb.

Cursurile vor fi suspendate în toate școlile, liceele, grădinițele și creșele din județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Constanța, dar și în municipiul București. De asemenea, mai multe universități din capitală au anunțat faptul că seminariile și cursurile care trebuiau să aibă loc în data de 8 octombrie vor fi recuperate la o dată ulterioară sau se vor desfășura în mediul online.

Lista universităților care sistează cursurile miercuri:

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

Universitatea din București

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București

Academia de Studii Economice (ASE)

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Mesaj RO-Alert, emis pentru București și Ilfov

Un mesaj RO-Alert a fost emis marți seară, 7 octombrie, pentru municipiul București și județul Ilfov. Oamenii au fost avertizați asupra unei alerte meteo de cod roșu de ploi abundente și torențiale.

Locuitorii Capitalei și ai județului Ilfov au fost îndemnați prin sistemul RO-Alert să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție. De asemenea, pe parcursul codului roșu ne mai putem aștepta la mesaje similare RO-Alert. Șeful DSU, Raed Arafat, a lansat marți dimineață, la televiziunea Digi24, un apel către cetățeni în contextul avertizărilor de cod roșu pentru ploi torențiale și vânt puternic. El a subliniat importanța măsurilor de precauție și a utilizării sistemului Ro-Alert.

Ce trebuie să ai în casă în timpul codului roșu de ploi torențiale

Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat, pentru Libertatea.ro, ce trebuie să ai în casă în timpul codului roșu de ploi torențiale. Alimentele neperisabile, medicamentele și mai ales apa îmbuteliată sunt primele pe listă.

„Trebuie să existe o sursă de lumină, un încărcător. Este recomandat să avem o baterie externă încărcată pentru telefon. Sunt și lanterne care se reîncarcă. Ar prinde bine și un aparat de radio de la care să mai aflăm ce se întâmplă în cazul în care nu avem acces la televizor sau nu mai avem internet”, mai atrage atenția medicul Tudor Ciuhodaru.

De asemenea, în timpul codului roșu de vreme extremă, ideal ar fi să avem la îndemână bani cash și actele de identitate.

Cum să conduci în siguranță în timpul codului roșu de ploi torențiale

Autoritățile recomandă șoferilor ca pe timpul codului roșu de ploi torențiale, să evite, pe cât posibil, să iasă din casă.

Totuși, în situația în care acest lucru nu este posibil, Brigada Rutieră a oferit mai multe recomandări pentru a circula în siguranță în perioada codului roșu de ploi torențiale:

să manifeste prudență, să sporească atenția și concentrarea la volan;

să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere, să nu bruscheze comenzile volanului și să folosească frâna de motor pentru a încetini;

să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul care îi precedă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;

⁠să nu oprească sau să staționeze în locurile în care pot împiedica desfășurarea normală a traficului;

⁠să evite pe cât posibil efectuarea depășirilor, riscul de acvaplanare în condițiile unui carosabil umed crește;

să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, oglinzilor, a geamurilor laterale și a lunetei;

să verifice dacă funcționează în parametrii optimi sistemul de iluminare și semnalizare, instalația de climatizare și ștergătoarele;

să respecte semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri aflați în trafic pentru siguranța circulației rutiere;

⁠pentru siguranța lor și a pasagerilor pe care-i transportă, purtarea centurilor de siguranță este obligatorie.

