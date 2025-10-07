Au fost aduse forțe suplimentare din alte județe în cele afectate

Municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu se află sub incidența unui cod roșu de ploi abundente până miercuri, la ora 15:00, cauzat de ciclonul Barbara.



„Au fost aduse echipe dincolo de zona verde, să zicem, cu motopompe suplimentare, cu bărci și așa mai departe. Dar au fost ridicate și nivelele de alertă din unitățile județelor aflate sub cod roșu, inclusiv București. Și ridicarea nivelului înseamnă că din nou unitățile au forțe suplimentare din cadrul personalului lor, dar s-au suplimentat, cu excepția Bucureștiului, care n-are nevoie de forțe suplimentare din afară, județele celelalte. Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea au primit forțe suplimentare. Tulcea este sub cod portocaliu, nu este sub cod roșu, dar s-au trimis forțe suplimentare, plus că noi putem să mobilizăm forțe și pe parcurs, dacă vedem că situația se înrăutățește, clar că pot fi mișcate forțe la nevoie din anumite județe în altele,” a declarat Raed Arafat la Digi24.

ISU București este pregătit să acționeze în zonele inundabile din Capitală.

„Colegii de la ISU București-Ilfov, plus, bineînțeles, Primărie, autoritățile locale, primăriile de sector, toate știu care sunt zonele respective. (…) La București, sunt convins că cei de la Apa Nova au verificat canalele de evacuare dacă sunt curățate, că totul este ok pentru a face față unor ploi abundente și pentru a evita situația în care să avem bălți de apă și să avem zone în care să nu mai putem circula”, a mai adăugat el.

Șeful DSU recomandă oamenilor să activeze sistemul RO-ALERT

Raed Arafat a mai atras atenția că viiturile pot să fie mai serioase în zonele rurale, nicidecum în orașe.

„Există avertizări hidro date de colegii de la Ministerul Mediului, de la Apele Române, care ne spun pe anumite cursuri de apă care este codul de avertizare roșu, galben, portocaliu. Deci există astfel de zone și zonele inundabile, în zonele rurale, pentru că nu vorbim de orașe, s-a concentrat toată lumea pe București, noi uităm, de fapt, că impactul mai serios, viiturile pot să fie mai serioase în zonele rurale, care sunt zone inundabile și care sunt zone care s-ar putea să recomandăm evacuare în cursul nopții de la o zonă, dacă vedem că există un risc major”, a preciat șeful DSU

El recomandă oamenilor să activeze sistemul RO-ALERT.

„Noi recomandăm populației mesajele RO-ALERT. Să le asculte, să le respecte, să colaboreze cu autoritățile. Cei care au dezactivat vreodată, la recomandarea unora și altora, RO-ALERT, să-l reactiveze pentru că devine extrem de important chiar pentru unele situații, poate salvator de viață”, a subliniat Arafat.





