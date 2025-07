Operatorul grec al vasului, Stem Shipping, a declarat pentru Reuters că nu poate confirma în mod independent scufundarea navei, iar Reuters nu a reușit să verifice informația.

Gruparea Houthi și-a asumat atacul de duminică și a precizat că a permis celor 19 membri ai echipajului de pe vrachierul Magic Seas, înregistrat sub pavilion liberian, să debarce.

Potrivit Stem Shipping, toți membrii echipajului au fost salvați de o navă comercială care trecea prin zonă și urmau să ajungă în Djibouti luni seară.

Separat, Emiratele Arabe Unite au declarat că au salvat cu succes toate cele 22 de persoane de la bordul navei, prin intervenția vasului Safeen Prism, aparținând grupului AD Ports, care a răspuns unui apel de urgență transmis după atacul din Marea Roșie.

Reprezentantul companiei, Michael Bodouroglou, a explicat anterior că nava Magic Seas luase apă după atac și risca să se scufunde. Aceasta transporta fier și îngrășăminte din China către Turcia.

