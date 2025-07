Surse din domeniul securităţii maritime afirmă că nava, identificată ca fiind vrachierul „Magic Seas”, sub pavilion liberian şi proprietate a unei companii greceşti, a luat apă după ce a fost atacată cu focuri de armă, grenade autopropulsate și drone navale.

Inițial, „Magic Seas” a fost luat la țintă cu focuri de armă şi grenade autopropulsate lansate de pe opt amabarcațiuni mici, iar agenţii de securitate înarmaţi de pe navă au ripostat, după cum raportează United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) şi compania de securitate maritimă Ambrey.

Ulterior, nava a fost atacată cu patru drone navale. „Două dintre USV-uri au lovit partea stângă a navei, avariind încărcătura”, precizează Ambrey.

🚨 BULK CARRIER „MAGIC SEAS” ATTACKED AND SINKING IN RED SEA; ISRAEL WARNS LEBANON: DISARM HEZBOLLAH OR WE WILL



