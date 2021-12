Autoritățile franceze au raportat, sâmbătă seară, 104.611 cazuri noi pentru ultimele 24 de ore, în timp ce guvernul urmează să reevalueze situaţia luni. Bilanțul zilnic de cazuri a crescut cu peste 10.000 față de ziua anterioară, când au fost înregistrate 94.124 de îmbolnăviri.

Potrivit Reuters, numărul pacienților COVID internați la Terapie Intensivă a crescut cu 28, ajungând în prezent la 3.282.

Confruntat cu răspândirea variantei Omicron, guvernul de la Paris se vede nevoit să reacţioneze. Preşedintele Emmanuel Macron va organiza luni un consiliu de apărare sanitară prin videoconferinţă, care va avea loc cu o oră înaintea reunirii consiliului de miniştri care urmează să adopte proiectul de lege ce introduce certificatul de vaccinare.

Cu câteva zile înaintea Anului Nou, nu este clar încă dacă executivul francez va anunţa restricţii mai severe sau va alege să păstreze măsurile aflate în vigoare, luate la nivel local.

Spre exemplu, în departamentul Savoia din sud-estul țării, un decret al prefecturii a prelungit măsurile în vigoare din 30 noiembrie, impunând purtarea măştilor de protecție pentru persoanele cu vârsta de peste 11 ani, inclusiv în aer liber, în locurile cu mai mult de zece persoane, precum pieţe, teatre etc.

Purtarea măştii este, de asemenea, obligatorie pentru copiii cu vârsta de peste 11 ani de la 9 dimineața până la miezul nopţii în municipalităţile Chambery, Aix-les-Bains şi Albertville, dar şi în staţiuni de schi precum Tignes sau La Plagne.

Numărul total al deceselor de la începutul epidemiei a ajuns în Franța la 122.546. Sâmbătă s-au înregistrat cu 84 mai multe decese decât vineri, când bilanţul a fost de 169 de morţi.

De la începutul campaniei de vaccinare 52.712.462 de persoane au primit cel puţin o doză (78,2% din populaţie) şi 51.606.171 de persoane sunt vaccinate cu schema completă (76,5% din populaţie).

21.947.185 de francezi au primit, până acum, și doza booster.

Italia, la al treilea record consecutiv

Italia a raportat, sâmbătă, aproape 55.000 de cazuri noi de coronavirus, acesta fiind al treilea record consecutiv de infectări.

Ministerul Sănătății din Peninsulă a anunțat, pentru ultimele 24 de ore, un număr de 54.762 de îmbolnăviri, bilanțul precedent fiind de 50.599, relatează Reuters.

Și numărul de decese cauzate de COVID-19 a crescut, ajungând la 144, comparativ cu 141 înregistrate vineri.

Italia a înregistrat, din februarie 2020, când pandemia a izbucnit în această țară, 136.530 de decese asociate COVID-19, situându-se pe locul 2 în Europa, după Marea Britanie, şi pe locul 9 în lume, în ceea ce priveşte mortalitatea cauzată de SARS-CoV-2.

Numărul de pacienţi COVID internați în spitalele din Peninsulă – fără a-i include pe cei de la Terapie Intensivă – a ajuns sâmbătă la 8.892, în creştere de la 8.812, câţi erau vineri.

În secțiile de ATI, s-au făcut sâmbătă 106 noi internări, față de 102 în ziua precedentă. Astfel, numărul total de pacienți aflați în stare gravă a crescut la 1.071, de la 1.038.

Ministerul Sănătății din Italia a mai anunțat că aproximativ 969.752 de teste pentru COVID-19 au fost efectuate în ultima zi, comparativ cu cele 929.775 anterioare.

Ministrul de resort, Roberto Speranza, a anunțat joi, după o reuniune a consiliului de miniştri, că executivul italian a decis ca purtarea măştii medicale să devină obligatorie în exterior în toată țara.

Guvernul nu a precizat de când va fi aplicată această măsură, dar a adăugat că masca având o protecţie superioară, FFP2, va deveni obligatorie pentru cinema, teatru, evenimente sportive sau în transportul public, autobuze, maşini, avioane sau nave, scrie Agerpres citând AFP.

„Nu este o etapă simplă” prin care trece ţara în faţa izbucnirii contaminărilor cauzate de varianta Omicron a coronavirusului, a admis ministrul italian al sănătății, dând asigurări că noile măsuri „pot crea o protecţie mai puternică pentru populaţia noastră şi sistemul nostru sanitar”.

Guvernul din Peninsulă a mai decis să reducă de la 1 februarie 2022 durata certificatului sanitar de la nouă la şase luni, precum şi perioada de administrare a dozei booster.

Irlanda: Omicron, responsabilă pentru 83% din cazuri

Pentru a doua zi consecutiv, un număr-record de cazuri noi de COVID-19 a fost confirmat în Irlanda, relatează Irish Examiner.

13.765 de cazuri de infectare au fost raportate de autorități sâmbătă după-amiază, peste totalul de 11.182, întregistrat în ziua anterioară.

În spitalele din Irlanda sunt internați 378 de pacienți COVID, dintre care 87 primesc tratament în unitățile de Terapie Intensivă.

The @hpscireland has today been notified of 13,765* confirmed cases of #COVID19.



As of 8am today, 378 COVID-19 patients are hospitalised, of which 87 are in ICU.