Abuz în domeniul asistenței sociale

Un refugiat ucrainean, ajuns în cantonul elvețian Vaud în vara anului 2022, trebuie să returneze 67.336 de franci elvețieni, circa 72.000 de euri, primiți ca ajutor social.

Bărbatul a fost repartizat în cantonul Vaud și luat în grija Centrului Vaud pentru Primirea Migranților (EVAM)

Doi ani mai târziu, divizia de Asigurări Sociale a autorizat deschiderea unei anchete administrative din cauza suspiciunilor de abuz în domeniul asistenței sociale (ascunderea resurselor financiare).

Porsche și călătorii costisitoare în Europa

Motivul deciziei instanței este faptul că bărbatul de 40 de ani deținea un Porsche evaluat la 37.452 de franci (40.000 de euro) și a făcut sejururi costisitoare în mai multe țări europene, inclusiv Austria, Franța, Italia, Germania, Portugalia, Belgia sau Luxemburg

Instanța a emis hotărârea pe 14 ianuarie, deoarece sărăcia sa nu fusese demonstrată. stabilind că ucraineanul nu a demonstrat necesitatea ajutorului social: „Reclamantul dispune în mod evident de mijloacele necesare pentru a-și susține traiul”.

Tranzacții, conturi, depozite

Pe lângă călătoriile în Europa, bărbatul făcea și tranzacții financiare cu sume în euro pe mai multe conturi bancare, alimentate de numeroase depozite, în mare parte în euro.

În apărarea sa, acesta a susținut că a rezervat bilete de avion pentru prieteni și că cheltuielile de vacanță au fost făcute la cererea lor. Instanța nu a acceptat explicațiile sale.

Când a fost întrebat de ce mai multe plăți către compania aeriană EasyJet apăreau pe extrasele sale de cont, bărbatul a susținut că a făcut rezervări pentru amici. Și tranzacțiile pe o platformă de cazare bine-cunoscută? „Prietenii mei m-au rugat să fac asta”, a răspuns el.

A pierdut apelul

Ucraineanul a atacat ambele decizii la Curtea de Drept Administrativ și Public.

Potrivit judecătorilor CDAP (Comisia Departamentală pentru Protecția Incluziunii Personale), stilul de viață al refugiatului ucrainean „nu are legătură cu resursele financiare declarate de acesta”.

În opinia lor, întrucât sărăcia apelantului nu a fost stabilită, încetarea beneficiilor sale de asistență era justificată: „Apelantul are în mod clar resursele necesare pentru a-și satisface nevoile”. Prin urmare, buna-credință a apelantului nu a putut fi acceptată, iar apelul său a fost respins.

În Elveția, persoanele care solicită ajutor social trebuie să respecte reguli stricte. De exemplu, vehiculele personale sunt considerate parte din patrimoniu și trebuie vândute înainte de a primi ajutor financiar.

