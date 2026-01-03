Regina Camilla dezvăluie o agresiune suferită în adolescență

Regina Camilla a Marii Britanii a povestit în premieră, într-un interviu acordat BBC, cum s-a luptat în adolescență cu un bărbat care a atacat-o într-un tren, potrivit revistei italiene Oggi.

Camilla, la acea vreme cunoscută sub numele de Camilla Shand, a reușit să-l împiedice pe agresor lovindu-l cu un pantof și a raportat incidentul autorităților la sosirea în stația Paddington din Londra. Bărbatul a fost arestat, dar nu se știe dacă a fost condamnat.

„Când eram adolescentă, am fost agresată într-un tren. Țin minte cât de furioasă am fost atunci. Era cineva pe care nu-l cunoșteam, citeam o carte, iar acel băiat m-a atacat. M-am apărat și am reușit să scap. Îmi amintesc că, după ce am coborât din tren, mama m-a privit și m-a întrebat: «De ce ai părul atât de ciufulit? De ce îți lipsește un nasture de la palton?» Îmi amintesc furia pe care am simțit-o și care m-a urmărit mulți ani”, a declarat regina Camilla, soția Regelui Charles al III-lea.

Incidentul, petrecut cu decenii în urmă, a ieșit la iveală în 2025, odată cu lansarea cărții „Power and the Palace”, scrisă de jurnalistul regal Valentine Low.

Dezvăluirea a fost determinată de tragedia unui jurnalist care și-a pierdut familia în 2024

Confesiunea reginei a avut loc în cadrul emisiunii BBC, dedicată combaterii violenței împotriva femeilor. Aceasta a fost inspirată de povestea lui John Hunt, a cărui soție, Carol, și două fiice, Louise și Hannah, au fost ucise în 2024 de fostul partener al lui Louise, Kyle Clifford. Atacatorul, folosind o arbaletă și un cuțit, le-a atacat în casa lor din Hertfordshire. Hunt și fiica sa supraviețuitoare, Amy, au devenit ulterior avocați ai conștientizării violenței și femicidului.

„Oriunde s-ar afla familia dumneavoastră, sunt sigură că sunt foarte, foarte mândri de dumneavoastră”, i-a spus regina lui Hunt.

Un oficial al curții regale a menționat că regina nu intenționa să dezvăluie acest episod dureros, dar speră că mărturia sa va contribui la eliminarea stigmatului asociat agresiunilor și va încuraja femeile să ceară ajutor.

De-a lungul anilor, regina Camilla a susținut numeroase campanii împotriva violenței domestice, iar experiența sa personală i-a oferit o înțelegere mai profundă a acestei probleme globale.