Paramedicul SMURD Laurenţiu Ganea face o nouă încercare disperată de a-şi salva soţia, pe Iulia, tânăra însărcinată în opt luni care a fost spulberată pe o trecere de pietoni din localitatea braşoveană Cristian, de un şofer beat, în urmă cu trei ani. De atunci, Iulia este în stare neurovegetativă şi nu realizează ce se întâmplă în jurul său, în timp ce soţul ei face eforturi uriaşe pentru a o ajuta. Astăzi, Laurenţiu a dus-o pe Iulia la o clinică din Bucureşti, pentru un nou tratament cu celule stem, după ce tratamentul costitistor din Thailanda nu a dat deocamdată niciun rezultat. Este vorba despre o procedură nouă în România cu prelevare din propriile celule stem din zona abdominală şi injectate în coloana vertebrală.

“Din păcate, nu am văzut niciun rezultat după tratamentul din Thailanda. Ne-au spus că în cazul ei apar rezultate mult mai lent decât în alte cazuri, dar din păcate nu am observat niciun rezultat. Acum, facem o nouă încercare pentru Iulia. Am plecat la drum dis-de-dimineaţă către Angiomedica Bucureşti, sub îndrumarea medicului Felician Stăncioiu. E o procedură nouă la noi în ţară, un tratament cu celule stem. Mâine va fi o primă serie de injecţii cu celule stem şi vor urma şi altele! De data aceasta, este vorba de propriile celule stem prelevate din zona abdominală şi injectate în coloana vertebrală. Să sperăm că avem rezultate mai bune decât procedurile din Thailanda“, a spus Laurenţiu.