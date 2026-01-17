Taxa surpriză pe nota de plată

Taxa „ascunsă” de 20 de euro pentru „1 bucată – neprezentare” a stârnit indignarea clienților și a declanșat o dezbatere despre legalitatea unor astfel de practici, potrivit ziarului Merkur.

Thomas Sch., împreună cu un grup de opt persoane, făcuse o rezervare la masă pentru nouă oameni. Deși doar opt persoane au luat masa, pe nota de plată a apărut o taxă de 20 de euro pentru persoana lipsă. Aceasta a fost trecută printre celelalte articole, fără ca proprietarul să menționeze nimic la masă.

Oaspeții au fost surprinși și revoltați de costul suplimentar, considerând că nu li s-a explicat despre această taxă.

Proprietarul localului a declarat pentru ziarul austriac Kronen Zeitung că fiecare rezervare implică costuri, deoarece mesele trebuie garantate.

Din acest motiv, restaurantul gestionează anulările strict: „Oricine nu anulează cu cel puțin 24 de ore înainte plătește între 15 și 20 de euro per persoană lipsă, în funcție de dată.”

El a subliniat că această politică este comunicată în mod transparent pe site-ul web, în confirmările rezervărilor trimise prin SMS și chiar telefonic.

Dacă grupul ar fi anunțat lipsa persoanei în seara precedentă sau în dimineața vizitei, taxa nu ar fi fost aplicată.

Cât de legală este taxa pentru scaunul gol

Thomas Sch. recunoaște că politica de anulare a fost comunicată, dar susține că nimeni nu a citit mesajul text integral.

„Oaspetele se simte în continuare tratat nedrept, deoarece proprietarul a adăugat taxa la notă fără explicații.”

Publicația Kronen Zeitung notează: „conceptul de client ca rege este de domeniul trecutului”.

Problema nu ține doar de proprietari, ci și de oaspeții care nu respectă rezervările. Totuși, 20 de euro reprezintă o penalizare semnificativă, iar comunicarea între client și restaurant a fost insuficientă.

Agenția germană pentru protecția consumatorilor afirmă că restaurantele pot percepe taxe pentru neprezentare dacă politica este convenită și comunicată clar.

„Fără o declarație clară în confirmarea rezervării, o astfel de taxă nu este, de obicei, executorie din punct de vedere legal.”

Proprietarul restaurantului a mai subliniat că problema este în creștere: tot mai multe rezervări sunt anulate fără notificare prealabilă, ceea ce afectează întreaga industrie.

