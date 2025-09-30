Cum funcționa rețeaua

Aceste conturi au distribuit masiv videoclipuri critice la adresa UE și NATO și au promovat partide politice din extremele politice: formațiunea de dreapta SPD (Libertate și Democrație Directă), alianța de stânga Stačilo! („Destul!”) și mișcarea populistă PRO (Lege, Respect, Expertiză).

Potrivit Centrului pentru Studiul Riscurilor Online, nucleul era format din câțiva creatori de conținut care publicau videoclipuri cu până la 250.000 de vizualizări. În jurul lor, sute de conturi automate dădeau like și redistribuiau materialele, astfel încât TikTok le considera „populare” și le arăta altor utilizatori.

Impactul estimat al acestei campanii coordonate a fost între 800.000 și 1,3 milioane de vizualizări. Printre cei promovați în clipuri s-au aflat politicieni ca Kateřina Konečná (lidera Stačilo!), fostul ministru de externe Lubomír Zaorálek, dar și liderul SPD Tomio Okamura.

Clipuri și în română, fără diacritice cehești

Cercetătorii spun că rețeaua și-a trădat uneori artificialitatea: au apărut videoclipuri în rusă, vietnameză, germană și chiar română, iar numele de profil nu foloseau diacritice cehești.

„Aceasta este o amplificare artificială masivă a conținutului anti-sistem, de cele mai multe ori sprijinit din Rusia prin serviciile sale de informații”, a declarat analistul Pavel Havlíček pentru Deník N.

Cazul este gestionat de autoritatea cehă de telecomunicații (ČTÚ) și de serviciile de informații. Oficialii au cerut Comisiei Europene și companiei TikTok să blocheze aceste conturi și să dezvăluie originea lor. Unele profiluri au fost deja șterse.

Propagandă online și presiune în stradă

Operațiunile pro-ruse nu se limitează doar la internet. Pe 27 septembrie, partizanii SPD și Stačilo! au organizat un miting la Castelul din Praga, sub sloganul „Domnule președinte, respectați alegerile!”. Au existat confruntări cu contra-manifestanți care purtau steaguri ale UE și Ucrainei și pancarte cu mesajul „Președintele vostru stă la Moscova”.

Politologul Ivan Preobrajenski, citat de The Insider, explică faptul că mitingul a avut ca scop punerea de presiune pe președintele Cehiei, Petr Pavel. Acesta va trebui să decidă după alegeri ce partid primește mandatul de a forma viitorul guvern.

„Scopul mitingului a fost să preseze președintele, care sprijină actualul guvern liberal și care, conform sondajelor, ar putea pierde alegerile”, a spus Preobrajenski.

Cehia are peste 2 milioane de utilizatori TikTok între 18 și 24 de ani, iar experții avertizează că manipulările online pot influența votul tinerilor. În plus, rețele similare de propagandă pro-rusă au mai fost identificate și în România și Germania, arată analizele independente.

