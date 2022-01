Revolta unui profesor de 57 de ani din Brăila care a primit un ordin de mobilizare: „Rezerviştii nu primesc astfel de ordine regulat!”

„După treizeci de ani, armata şi-a adus aminte de mine: în data de 3 ianuarie 2022 am primit în cutia poştală un Ordin de chemare la Centrul Militar Judeţean pentru clarificarea situaţiei militare”, povestește Traian Anghel într-o scrisoare deschisă adresată primului ministru și ministrului Apărării.

Traian Anghel are 57 de ani, este profesor de fizică la Liceul „Nicolae Iorga” din Brăila și are gradul de sublocotenent în rezervă. „Gradul militar l-am obţinut în urma unei aşa numite convocări de două săptămâni efectuată în vara anului 1989, după absolvirea facultăţii. Armata am făcut-o în 1983-1984 (după finalizarea studiilor liceale şi înainte de a le începe pe cele universitare) la arma Vănători de munte”.

Într-un dialog cu Libertatea, el spune că interacțiunea pe care a avut-o cu reprezentanții MApN l-au făcut să pună la îndoială explicațiile oficiale: „Cu siguranță are legătură cu ce se întâmplă între Rusia și Ucraina. Explicațiile oficialilor, cum că sunt doar proceduri de rutină nu mă conving absolut deloc.”, a spus Traian Angel pentru Libertatea.

Traian Anghel are 57 de ani, este profesor de fizică la Liceul „Nicolae Iorga” din Brăila și are gradul de sublocotenent în rezervă – foto Arhivă personală

Ordine de chemare pe bandă rulantă

Profesorul povestește, în scrisoare, că s-a prezentat pe 27 ianuarie la Centrul Militar Județean cu toate documentele ce i-au fost solicitate: „alături de ordin, cartea de identitate şi livretul militar, o adeverinţă de salariat de la locul de muncă, precum şi o adeverinţă medicală semnată şi parafată de medicul de familie din care să reiasă toate afecţiunile pe care le-am avut în trecut şi pe care le am în prezent”.

La centrul militar era coadă. „Acolo am găsit circa treizeci de bărbaţi, cu vârste între circa 35 şi 43 de ani; mi-am dat seama că au venit pentru acelaşi lucru pentru care am fost chemat şi eu, aşa că m-am pus la coadă”.

Spre surprinderea sublocotenentului în rezervă, procedura era extrem de rapidă. „Fiecare persoană care intra în camera destinată primirii celor chemaţi la ordin, ieşea după circa 1-1,5 minute cu un Ordin de chemare a rezerviştilor la mobilizare sau la război”, notează acesta.

Am ajuns în faţa gradatului care primea documentele şi elibera ordinul amintit. A pus într-un teanc de hârtii cele două adeverinţe pe care i le-am înmânat (fără să se uite la ele) şi mi-a dat ordinul, pentru care am semnat de primire. Traian Anghel:

Infanteriștii, primii pe listă?

Profesorul a încercat să afle de ce doar el dintre toți colegii săi de la Liceu a primit un astfel de ordin.

„Am întrebat de ce am fost chemat având 57 de ani, iar unii dintre colegii, prietenii şi cunoscuţii mei, toţi mai tineri decât mine, dar şi alţii cu vârste egale sau apropiate, nu au fost chemaţi. La rândul lui, gradatul m-a chestionat în legătură cu arma la care am efectuat stagiul militar; i-am spus “vânători de munte” şi, râzând (nu am înţeles de ce…), mi-a zis că arma respectivă este asimilată infanteriei”, povestește Traian Anghel.

Explicația primită l-a făcut să creadă „că în această etapă a conflictului supra-naţional din care România face parte, numai infanteriştii în rezervă primesc ordine de chemare pentru o eventuală mobilizare”.

Traian Anghel (foto Facebook)

În 48 de ore, la unitate

În ordinul primit, pe care Libertatea l-a consultat, se precizează că în cazul în care se decretează mobilizarea sau starea de război, profesorul de 57 de ani trebuie să se prezinte la o anumită unitate militară în termen de 48 de ore, cu anumite documente și obiecte asupra sa.

Potrivit Legii privind pregătirea populației pentru apărare (nr. 446/2006), „la declararea mobilizării şi a stării de război sau la instituirea stării de asediu, rezerviştii sunt mobilizaţi/concentraţi potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale”. Legea prevede un termen pentru menținerea în evidența centrelor militare: „soldaţii şi gradaţii în rezervă se ţin în evidenţă până la împlinirea vârstei de 55 de ani”. Dar nu prevede o limită de vârstă pentru mobilizare.

„Din câte am înțeles, e până la 63 de ani pentru gradații”, a precizat Traian Anghel pentru Libertatea.

„Rezerviştii nu primesc astfel de ordine regulat!”

Acesta mai arată și că și-a pierdut încrederea în informațiile oficiale transmise de MApN.

„Am înţeles că informaţiile vehiculate în presă (iniţial la un anumit post TV pe care nu-l urmăresc) în ultimele zile şi despre care am citit în presa scrisă, sunt adevărate, iar încercările unor reprezentanţi ai armatei de a le infirma au fost stângace şi chiar descalificante pentru o instituţie având o anvergură naţională, în care cetăţenii manifestă – se spune – multă încredere”, scrie profesorul.

Antena 3 a prezentat recent ordinul de mobilizare primit de un soldat. Întrebat despre acest caz, ministrul Apărării, Vasile Dîncu a declarat, miercuri 26 ianuarie, că este vorba despre o operațiune de rutină: „Este un caz singular, se face prin rotație, în fiecare an, fiind o formă de verificare”.

Rezerviştii nu primesc astfel de ordine regulat! Eu, de exemplu, nu am primit nimic din partea armatei timp de treizeci de ani! Este clar, inclusiv pentru cineva căruia nu-i funcţionează foarte bine intelectul, că aceste ordine au legătură directă cu conflictul actual dintre Rusia şi Occident (SUA/NATO), generat de Rusia, având ca pretext Ucraina. Traian Anghel:

„E ca pe vremea lui Ceaușescu”

Dincolo de problema motivului real pentru care a fost emis ordinul de chemare, profesorul din Brăila atrage atenția că nimeni nu a studiat documentele sale medicale: „Acest comportament poate fi calificat drept abuziv, nedemocratic şi autoritarist”.

„Ordinul era deja tipărit când am ajuns. Nu s-a uitat nimeni pe dosarul medical, deși l-au cerut. E ca în vremea lui Ceuașescu. Simți un tăvălug autoritar în care toți devenim un fel de numere”, explică el pentru Libertatea.

În scrisoare adresată autorităților, Traian Anghel cere analizarea dosarului său medical și anularea ordinului.

Fiind convins că nu sunt singurul aflat în această situaţie, cred că analiza ar trebui extinsă asupra documentelor aduse la centrele militare judeţene de toate persoanele cărora li s-a înmânat Ordinul de chemare a rezerviştilor pentru mobilizare sau război. Traian Anghel:

Mai jos, redăm în integralitate scrisoarea semnată de profesorul Traian Anghel.

