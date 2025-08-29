Ecosistem digital inovator pentru zona de sport din Elveția

Noua entitate, RSMG kicker Schweiz AG, își propune să dezvolte un ecosistem digital sportiv inovator pentru piața elvețiană. Aceasta va combina expertiza digitală și sportivă a kicker cu forța locală a sport.ch.

Conducerea operațională Markus Krienbühl, un expert recunoscut în peisajul sportiv și media elvețian, va conduce managementul operațional al noii companii. Experiența sa anterioară include poziții de conducere la FC Luzern.

„Această companie mixtă combină inovația digitală și expertiza sportivă a kicker cu forța locală a sport.ch. Cu Markus Krienbühl – sub rezerva aprobării – am asigurat un director general a cărui experiență va fi un factor cheie de succes. Sub conducerea sa, ne propunem să construim o ofertă digitală care stabilește noi standarde și realizează o creștere durabilă”, a declarat Robin Lingg, președintele Consiliului de Administrație al RSMG.

Importanța strategică

„Elveția este o piață strategică importantă pentru kicker, deoarece kicker acoperă întreaga regiune DACH. Cu Ringier Sports Media Group, am câștigat un partener puternic cu cunoștințele de piață locale critice pentru succesul nostru. În același timp, acest lucru creează o ofertă atractivă pentru entuziaștii sportului elvețian”, a explicat Bärbel Schnell, director general al Olympia-Verlag GmbH.

Marketing și publicitate

Ringier Advertising, deja partener de marketing pentru kicker.ch și sport.ch, va prelua și managementul comercial al noii oferte. Acest lucru ar trebui să asigure o abordare integrată și eficientă a pieței publicitare.

Parteneriatul dintre RSMG și kicker ventures reprezintă o mișcare strategică importantă pe piața media sportivă din Elveția. Combinând expertiza locală cu know-how-ul internațional, noua companie mixtă are potențialul de a deveni un jucător semnificativ în peisajul digital sportiv elvețian.