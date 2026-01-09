„Mă lovea cu pumnii în față și, într-o zi, m-a bătut timp de o oră. Nu a avut milă nici măcar când eram însărcinată”, a susținut femeia despre soțul ei care, în prezent, se află în detenție.

De mai multe ori, în timp ce descria completului de judecată ce îi făcea românul, femeia a izbucnit în plâns. Amintirea o înspăimântă și acum, pentru că o umilea în toate modurile și a bătut-o până i-a desfigurat fața.

Observase și soacra ei acest lucru: „Mi-a spus să-l părăsesc, pentru că era violent, și să merg să locuiesc la ei, ceea ce am și făcut. Cât timp el era la muncă, am luat trenul și am plecat la Milano, unde am stat un an”.

Apoi părea că lucrurile se liniștiseră: îi promisese că nu va mai pune mâna pe ea. Era anul 2016. După aceea s-au mutat din nou împreună și iadul a început din nou.

Acuzațiile care îl vizează pe românul în vârstă de 27 de ani, aflat acum în închisoare, sunt de maltratare, violență domestică, violență sexuală și vătămări corporale. Potrivit declarațiilor, el o biciuia după ce o dezbrăca, „să nu-i strice hainele scumpe”, și o obliga să stea cu spatele întors.

Pentru a o împiedica să țipe, românul din Italia îi băga femeii o șosetă în gură, iar în timp ce o bătea cu cureaua îi punea întrebări precum: „E adevărat că femeile sunt prostituate?”. Dacă ea întârzia să încuviințeze din cap, o lovea și mai tare.

Viața de zi cu zi era marcată de violență, uneori și doar pentru că cina nu era gata. „Mă întorceam târziu de la câmp. Când venea acasă, mă ducea în dormitor, dădea muzica mai tare și mă lovea cu pumnii până am fost desfigurată”, a spus ea printre lacrimi.

Nici măcar sarcina nu l-a oprit: „Mă lovea în locuri unde vânătăile nu se vedeau, pentru că erau acoperite de haine”, adică pe spate sau o lovea cu cârligul de la umeraș peste degetele de la picioare. „Eu îmi protejam burta”, povestește femeia.

În august 2023 a avut loc episodul pe care nu a reușit să-l povestească fără să plângă în hohote. „Fuseserăm la piscină, era o zi liniștită, dar parcarea era aglomerată și i-am făcut câteva semne ca să-l ajut să iasă. Când m-am urcat în mașină, mi-a spus: «Vorbești prea mult, te omor»”, a mai spus ea.

El a explicat că, în loc să meargă acasă, s-a oprit pe un drum de țară și i-a spus fetiței: „Spune-i mamei tale la revedere, pentru că o voi omorî”, iar ei: „Voi face cinci ani de pușcărie, dar tu vei rămâne pentru totdeauna sub pământ”. Copila a început să plângă, iar el nu a făcut nimic.

Însă ajunși acasă, după ce a culcat fetița, românul a târât-o pe femeie în dormitor, a dezbrăcat-o și a forțat-o să se întindă cu fața în jos. „M-a bătut timp de o oră, apoi m-a întors, mi-a pus o pernă pe față și m-a violat”, a mai spus soția în fața anchetatorilor. Procesul va continua la sfârșitul lunii.

