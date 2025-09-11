Cei doi au împreună o fată de 7 ani

După separare, bărbatul a început să-și urmărească fosta soție, iar când a bănuit că aceasta are o nouă relație, a reacționat violent. În ciuda unui ordin de restricție, Dori P. s-a prezentat la locul de muncă al fostei soții pe 4 martie 2022.

El era sub influența alcoolului și a cocainei. A forțat-o pe femeie să intre în mașina ei, unde a lovit-o cu pumnii și a tăiat-o cu un cuțit.

Atacul brutal

Victima a reușit inițial să scape, dar atacatorul a urmărit-o. Martorii au văzut cum o trăgea de păr și o imobiliza la pământ. Apoi a început să o înjunghie și i-a tăiat gâtul. Femeia a supraviețuit pentru că lama a ratat artera carotidă cu doar un centimetru.

Un martor a intervenit, iar Dori P. a fugit cu mașina victimei. El a fost ulterior arestat și condamnat inițial la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Procesul în apel

În apel, avocatul lui Dori P. contestă acuzația de tentativă de omor.

„Nu se poate spune cu certitudine că a vrut să o omoare. Dacă ar fi vrut-o moartă, ar fi fost moartă”, a argumentat avocatul Thomas Gillis, conform KW.

Procurorul general a descris fapta ca „o execuție în stil ISIS”.

Procurorul a cerut 14 ani de închisoare, considerând că au existat de fapt două tentative de omor – prima când a înjunghiat-o în mașină și a doua când i-a tăiat gâtul.

Bărbatul a scris înainte o scrisoare

Ancheta a scos la iveală și o scrisoare de adio scrisă de Dori P. pentru bunici, părinți și fratele său, în care le cerea să aibă grijă de fiica sa. De asemenea, unui prieten i-ar fi spus anterior că intenționează să-și ucidă fosta soție pentru că aceasta are un nou partener.

Procurorul l-a descris pe Dori P. drept un „hărțuitor extrem de ranchiunos” și un „individ extrem de periculos”, care continuă să-și sune fosta soție chiar și din închisoare. Judecătorul a pus sub semnul întrebării minimalizarea faptelor de către inculpat:

„Când le ceri fratelui, părinților și bunicilor tăi să aibă grijă de fiica ta nu înseamnă asta că ea nu va mai avea mamă?”

Dori P. a răspuns că nu-și mai amintește, invocând starea de intoxicație în care se afla. Verdictul final urmează să fie pronunțat pe 8 octombrie.

Tot în Belgia, un incident tragic a avut loc în centrul de distracții din Aalst, în noaptea de 20 noiembrie 2021, când un român în vârstă de 26 de ani, Marian Salabin, l-a lovit puternic cu pumnul pe un cetățean belgian, acesta murind la patru zile după altercație, după cum relatează PZC.



