Cei doi bărbați aveau un comportament suspect

Cei doi bărbați, un cetățean georgian de 36 de ani și un cetățean român de 46 de ani, au fost observați comportându-se suspect în apropierea unei clădiri. Ofițerii au acționat după ce au observat un schimb al unui plic, ceea ce a dus la o serie de percheziții și confiscări de cantități mari de argint și numerar.

În jurul orei 17.00, agenții Secției 6 de la Brigada Mobilă din Milano au observat doi bărbați într-o mașină închiriată. Aceștia păreau să aștepte pe cineva în fața unei clădiri. La scurt timp, un bărbat a ieșit din imobil și le-a înmânat un plic, apoi a reintrat rapid.

Polițiștii au decis să intervină și să-i oprească pe cei doi pentru control. În timpul percheziției, cetățeanul georgian a fost găsit în posesia a trei grame de marijuana.

Investigațiile s-au extins la Vimodrone

În mașina închiriată s-au descoperit 12 bijuterii și 15 lingouri artizanale din argint, cântărind peste șapte kilograme. De asemenea, s-au găsit numeroase carduri de credit, mai multe telefoane mobile, diverse seturi de chei și suma de 52.980 de euro în numerar.

Verificările ulterioare au condus polițiștii la un garaj situat pe via Fernando e Maddalena De Padova din Vimodrone. Aici au fost confiscate numeroase bijuterii din argint, în greutate totală de peste 200 de kilograme, împreună cu un cântar de mari dimensiuni.

În parcarea adiacentă garajului, într-o mașină aparținând cetățeanului român, s-au găsit obiecte suplimentare din argint în greutate totală de 114 kilograme, un cântar de mici dimensiuni și suma de 8.700 de euro în numerar.

Valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la 324 kg de argint și peste 61.000 de euro în numerar. După finalizarea verificărilor de rutină, ambii bărbați au fost duși la închisoarea Francesco Di Cataldo din cartierul San Vittore din Milano, unde au fost puși la dispoziția autorităților judiciare.

