„Soția mea a luat o unealtă de jos, pentru că tocmai reparasem mașina. Am vrut să fug și să plec cu mașina. Am mers vreo 200 de metri, apoi am observat că nu aveam montată plăcuța de înmatriculare. Asta nu e permis, așa că m-am întors să o iau”, povestește românul.

Femeia de 29 de ani pare să aibă puține remușcări

În felul acesta, bărbatul de 37 de ani din Graz a ajuns din nou în mâinile soției sale furioase. A urmat atacul femeii: trei lovituri cu șurubelnița, prin geamul deschis al mașinii, pe corpul soțului ei.

„Puteți fi recunoscătoare că nu s-a întâmplat ceva mai grav. Cămașa soțului dumneavoastră are trei găuri în locurile unde a fost înjunghiat, el a fost rănit. Știți ce se poate întâmpla când lovești în zona inimii?”, o întreabă judecătorul Andreas Lenz pe inculpată, la Tribunalul Penal din Graz.

Femeia din Austria, în vârstă de 29 de ani, pare să aibă puține remușcări și își descrie fapta într-un mod rece și detașat.

Soția românului înjunghiat spune că bărbatul avea datorii la ea

„Am mers acolo pentru că mi-a furat bani. 15.000 de euro în numerar și bijuterii în valoare de 4.000 de euro. Am strâns acești bani împreună, timp de zece ani. Eram furioasă”, a spus femeia care precizează că nu s-a gândit la consecințe.

Agresoarea nici măcar nu încearcă să-și găsească scuze. Recunoaște scurt că nu a acționat cu prea multă precizie.

„La început am vrut să arunc o piatră în mașină, dar n-am nimerit. Adică am nimerit, dar doar pe fratele lui, în picior. Din greșeală”, povestește soția românului.

Ea aduce o critică ușoară stilului de condus al soțului, spunând că „dând înapoi, m-a atins cu oglinda laterală de la mașină”.

Pedeapsa primită de femeia care și-a înjunghiat soțul român cu șurubelnița

„Dar putem consemna că în acea zi dumneavoastră ați fost cea care a acționat, nu cea care a fost atacată”, a replicat președintele instanței. „Da, l-am înțepat de mai multe ori. De trei ori? Da, e posibil”, a spus soția victimei.

La final, inculpata pare totuși măcinată de conștiință: „N-ar fi trebuit să fac asta”, recunoaște femeia.

Între timp, căsnicia a ajuns la capăt, pentru că procesul de divorț este în curs. În plus, la această sentință, femeia a primit cinci luni cu suspendare și o amendă de 1.200 de euro, pentru tentativă de vătămare corporală gravă.

Judecătorul le-a adresat o rugăminte celor doi foști parteneri: „Vă rog să rezolvați totul ca niște adulți. De dragul copiilor dumneavoastră”.